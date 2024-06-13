不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

▲海軍陸戰隊66旅陳姓下士不爽接班同袍搞消失，未完成交接就擅自回寢室睡覺，遭判拘役20日。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者吳佩蓁／桃園報導

海軍陸戰隊66旅一名陳姓志願役士兵，去年8月6日在桃園市龜山區慧敏營區擔任車輛武器深夜哨勤務，因不爽接班的黃姓士兵遲到又跑去上廁所搞消失，沒交接就直接將步槍、彈匣、刺刀等裝備放在桌上，擅自回寢室睡覺，安全士查哨時驚覺沒人值哨，全案才曝光。桃園地院審理後，判處陳男拘役20日，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付1萬元公益金。

判決指出，25歲的陳姓下士去年8月6日晚間11時至隔天凌晨1時許，在車輛武器哨的監護警戒勤務，不料交接時間到時，接班的黃姓同袍竟遲到，簽到後又說要上廁所不見人影，陳男氣得未完成交接，就直接將步槍、彈匣、刺刀等勤務裝備放在桌上，擅自離開衛哨處所，返回寢室休息。經安全士官查哨發現無人值哨，立刻通報上級，並移交憲兵隊法辦。

法官審理認為，陳男身為現役軍人，本應重法守紀，竟棄其營區安全於不顧，於擔任衛哨勤務時擅離勤務所在地，所為影響軍隊紀律及營區安全管控，依擅離勤務所在地罪，處拘役20日，得易科罰金；審酌陳男犯後已坦認犯行，已知警惕而無再犯之虞，予宣告緩刑2年，並向公庫支付1萬元公益金。