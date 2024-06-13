前5月6起大型車嚴重交通事故　屏東縣警方15日起3天大執法

▲屏東縣警局15日起連續3天加強取大型車違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計今1月至5月A1、A2類交通事故計發生6起大型貨車（含砂石車）嚴重交通事故，造成6人傷亡，分析肇事原因為未保持行車安全間隔、轉彎車未讓直行先行及其他易肇事違規致造成不幸事件，大型車如不遵守相關安全規則，一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，為防制交通事故發生，警察局自6月15日起連續3日展開全縣大執法專案，針對大型貨車（含砂石車）行經道路加強攔檢稽查。

因大型貨車（含砂石車）車體較大且重，易生視線死角，發生事故造成損害亦較為嚴重，屏東縣政府警察局為積極防制交通事故發生，規劃自6月15日起至17日止執行「取締違規大型貨車（含砂石車）」專案勤務，針對超速、酒後駕車、轉彎未依規定、闖紅燈等易肇事違規項目加強稽查取締，遏止違規發生，提升交通事故防制強度，以維護行車秩序及用路人行車安全。



屏東縣政府警察局局長戴台㨗表示，大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人；另呼籲民眾於道路上遇到大型貨車(含砂石車)經過時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角，以維自身安全。