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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日槓上民進黨政策會執行長王義川，繼昨天踢爆王義川稱「手機訊號分析青鳥運動」資料出自中華電子公司，徐巧芯今（13日）再秀出民眾檢舉影片，直指王義川在6月11日下午1點左右，要前往北檢的路上兩度違規，徐巧芯酸「是你嗎？義川天兵再度闖紅燈違規左轉？」。

▲▼ 徐巧芯指控，王義川兩度違規闖紅燈。 。（圖／徐巧芯辦公室提供）

▲徐巧芯指控，王義川兩度違規闖紅燈。（圖／徐巧芯辦公室提供）

徐巧芯指出，民進黨秘書長林右昌針對她昨天的質詢，質疑5月27日民進黨是否有開主管會議導致下午王義川脫口「監控人民」案件，不斷跳針、不願正面回應，甚至反問她為什麼會知道，質疑她是否「監控民進黨」，「這種說法，代表默認我的質詢內容，不是嗎？」。

徐巧芯說，沒有監控，只有民眾或吹哨人檢舉，民進黨內部自己的狼人殺遊戲，主席賴清德請記得玩下去。

徐巧芯指出，有民眾向她檢舉，直擊王義川在6/11下午一點左右，要前往北檢的路上兩度違規。投訴內容為，開著一輛白色BMW轎車前往北檢路上的車速飛快，被民眾二度直擊違規闖紅燈。第一次，13時41分（17秒）台北市酒泉街、迪化街二段路口直行闖紅燈；第二次，13時47分（9秒）台北市承德路三段左轉民權西路闖紅燈。

徐巧芯提到，王義川去年12月就被爆料過，也是這台車鬼切又闖紅燈左轉，還被批評這是哪門子的「交通專業」，當時說之後會小心，但如今再來一次。

徐巧芯最後也拿出條例指出，依據「道路交通管理處罰條例」規定，行車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交叉路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下的罰鍰，而王義川的2次違規行為，經民眾告發後，最高可罰1萬800元罰鍰。

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