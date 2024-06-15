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核三1號機將停機　核安會：6月中旬起功率遞減運轉

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲台電核三廠。（圖／台電提供）

文／中央社

核三廠1號機運轉執照7月27日屆期，後續將停機除役。核安會14日表示，考量爐心燃料狀況，核三廠1號機預計6月中旬開始進行週期末功率遞減運轉（Coastdown Operation），直到運轉執照屆期日。

核安會表示，核三廠1號機預計6月中旬開始進行週期末功率遞減運轉（Coastdown Operation），確切日期將視實際運轉狀況而定，並依規畫藉由功率遞減方式，運轉至7月27日運轉執照屆期日。

核安會說明，核能電廠爐心週期末的功率遞減運轉，是指爐心燃料不足以維持滿載運轉，而採逐漸減低功率的方式，以繼續運轉。

▲核三廠外觀。（圖／本報資料照）

▲核三廠外觀。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

核三廠1號機依前次大修時爐心燃料布局設計，僅可維持機組滿載運轉至6月中旬左右，因此於週期末執行功率遞減運轉至運轉執照屆期日，並於該日依運轉操作程序將機組停機。

核安會表示，在核三廠1號機功率遞減運轉期間，將持續監控電廠運轉安全。

台電公司因應核三廠1號機功率遞減運轉規畫，已在1月23日向核安會提出「核三廠1號機週期28功率遞減運轉評估報告」，規劃該機組於本週期末以功率遞減方式運轉。經核安會審查後，確認機組可符合功率遞減運轉安全要求。

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