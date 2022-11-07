核三廠出水口潛水客失聯未上岸　恆春海巡3艇出動尋獲

▲恆春海巡隊核三廠出水口救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名從事水肺潛泳客7日在墾丁核三廠出水口海域潛水逾時未上岸且失聯，立即通報恆春海巡隊前往應處，海巡出動橡皮艇及巡邏艇救援，經20多分鐘尋找，發現他行蹤，利用救生圈將他救上岸。

海巡署第八巡防區指揮部於今日上午11時26分接獲民眾118通報，指墾丁核三廠出水口海域，有1名從事水肺潛泳客逾時未上岸且失聯。

恆春海巡隊接獲通報後即派遣線上巡邏艇PP-3599艇前往(現場海象約5-6、陣風8級)，另考量救援時效，於11時35分同步派遣PP-3550艇及第六岸巡隊100P橡皮艇自後壁湖漁港緊急出勤。

依中央氣象局「台灣海象災防資訊平台」提供的海流資訊，研判該名潛水客於下水點往西邊外海漂流，經海巡人員針對該海域擴大搜尋，於11時50分發現該潛客體力不支於下水點1浬外海面漂流，海巡人員拋擲救生圈合力將該潛客救援上艇，隨即提供飲用水及保暖措施，於12時安全載返後壁湖漁港。

恆春海巡隊表示，近日落山風風勢減緩，但恆春半島週遭海域海象仍屬不穩定，該隊針對海域船舶及岸際民眾救生救難好發地點進行勤務強化與巡邏配置作為，並統合轄區救援能量，以發揮救援綜效；並呼籲海上狀況瞬息萬變，民眾於從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全，如海上遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線。