帆船核三廠外海暗夜漂流　海巡即刻救援！4大3小獲救

▲海巡署恆春海巡隊核三廠外救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一艘載有7人的帆船，於21日傍晚航行至屏東縣恆春核三廠外1.2浬處，因撞上漂流物，船艇故障失去動力於海上漂流，有沉船之虞，情況危急，海巡署第八巡防區指揮部岸際巡邏人員發現異常後立即通報派，並遣巡防艇前往救助，將他們平安順利救起。

海巡署第八巡防區指揮部於昨日傍晚18時48分獲報，一艘載有4名大人、3名小孩的臺灣籍帆船，航行恆春核三廠外1.2浬處時，撞上海上漂流物船體可能有破損並有沉船之虞。

緊急派遣恆春海巡隊PP-3535巡防艇馳往救援，於10分鐘後趕扺現場，由於天色逐漸昏暗且船上有3名小孩，經巡防艇艇長研判現場海象不佳(東北風5至6級陣風8級)，經與帆船船長聯繫後，立即進行人員接駁救援，僅留船長1人駕船，後由友船將該帆船拖帶至後壁湖港，人員均平安，圓滿完成救援，船上人員非常感謝海巡人員於第一時間前來救助，化解一場危機。

恆春海巡隊呼籲，出港前各類船舶應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意海象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線，海巡署永遠在海防第一線保護您。