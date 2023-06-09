體力不支！3潛水客核三廠出水口暗夜漂流　海巡即刻救援上岸

記者陳崑福／屏東報導

3名潛水客於8日深夜在墾丁核三廠出水口東側潛水，疑似體力不支，2人在消波塊待援，1人被海流帶往海，海巡署獲報派遣線上巡防艇前往救援，順利將3人救上岸，他們很感激海巡人員救援。

▲恆春海巡隊核三廠出水口救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區指揮部於6月8日23時31分接獲民眾118通報，於恆春核三廠出水口東側海域，有3名潛水客疑似體力不支，其中2人於消波塊旁待救，另1人疑似被海流帶往外海，無法自行返回岸際，第八巡防區立即派遣第六岸巡隊後壁湖安檢所及恆春海巡隊線上巡防艇3576艇前往援處。

23時40分恆春海巡隊PP-3576艇抵達現場，發現海面上有疑似光點，立即實施救援，23時42分順利將外海漂流之潛客救援上艇，潛客意識清楚，無外傷，並於23時53分將潛客載返後壁湖漁港。

9日凌晨零時2分，後壁湖安檢所及第一機動巡邏站人員發現於消波塊附近待援的2名潛水民眾，並協助救援上岸，經救護人員評估無須就醫，潛客對於海巡署緊急派艇協助，深表感謝。

恆春海巡隊表示，急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案必全力以赴，確保人民生命財產安全，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。