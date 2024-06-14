氣機車不讓行人！淡水男砸飲料...2人當街互毆　整條街停下觀戰

▲淡水街頭日前發生糾紛，兩名男子因禮讓問題大打出手 。（圖／翻攝自社會事新聞網）

記者戴上容／新北報導

新北淡水區發生巷弄對決事件！38歲的周姓男子在日前晚間11時許，行經淡水區北新路一處便利商店前，疑與29歲陳姓男子騎乘的大型重機爭道，怒火中燒的周男對陳男丟擲水瓶，兩人隨後就在路中間動手互毆，周還憤而推倒對方重機，當時行經該處的汽機車，全被擋住無法前進；警方獲報到場，雙方互控對方傷害，周男更因重機受損提出了毀損、妨害自由及妨害名譽告訴。





這起事件發生在本月8日，畫面顯示，周男從便利商店走出來，前方一輛重機經過，周男不滿對方未禮讓他，憤而把手中的兩瓶飲料砸向對方，兩人互瞪後，陳男也停下重機，下車後先與周男對罵，兩人隨即當街互毆，場面相當火爆。





就在這時，周男動手推倒了陳男大型重機，巨響驚動了整條巷弄，重機車身留下了明顯的損傷痕跡，陳姓重機騎士氣炸，也做出攻擊姿勢要對給對方好看。淡水警分局獲報後，緊急啟動快打部隊趕赴現場。





當警力到達時，雙方的衝突已平息，周圍只剩下一片狼藉和驚魂未定的目擊者。經過初步調查，雙方互控對方傷害，周男更因重機受損提出了毀損、妨害自由及妨害名譽的告訴。

▲ 重機被推倒 。（圖／記者戴上容翻攝）