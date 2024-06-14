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大陸 大陸焦點 特派現場

勿配合統戰！　連勝文諷民進黨：執政黨放火靠在野黨救火

記者任以芳／廈門報導

第16屆海峽論壇明15日登場，國民黨副主席連勝文今（14）日率團先出席「第22屆海峽青年論壇」，被媒體問及陸委會提醒不希望出席者配合對岸統戰活動，連勝文回批，多年來民進黨為自己利益考量到處放火，讓兩岸關係變得十分緊張，、國民黨一直扮演救火角色，實在非常諷刺。

第22屆海峽青年論壇今15時在廈門舉行開幕式，台灣方面出席嘉賓國民黨副主席連勝文，國民黨主席特別顧問兼大陸部主任林祖嘉，中國國民黨中常委曾文培、林文瑞、廖怡琇等人 ；大陸方面嘉賓有海峽兩岸關係協會會長張志軍、福建省人大常委會副主任林寶金、中華全國青年聯合會主席徐曉，以及兩岸各界人士共550人參加論壇。

▲▼ 連勝文、海峽論壇2024回應統戰說 。（圖／記者任以芳攝）

▲連勝文率團赴廈門回應「被統戰」，諷刺民進黨只會放火，靠國民黨救火 。（圖／記者任以芳攝）

今年海峽論壇邁入第16年，台灣出席黨政人士由國民黨副主席連勝文率團出席，雲林縣長張麗善親自出席，金門原訂縣長出席改為副縣長，大陸國台辦也表示今年台灣各界也有7千多人參與活動。對此，陸委會多次提醒不要配合對岸統戰活動，並且不樂見地方政府也配合統戰。

針對「被統戰」說法，連勝文稍早接受媒體訪問指出，「這麼多年了，都是民進黨放火，國民黨在救火，都是這樣子！民進黨總是為自己一些利益考量，讓兩岸關係變得非常緊張。」

連勝文說，國民黨一直希望降低雙方衝突可能性，努力維持海峽兩岸和平，經常積極推動交流，因為「有交流才有對話」，雙方才有機會維持友好關係與氣氛，不要讓兩岸關係越來越差，甚至反向衝突。

連勝文又強調一次，「執政者放火，反而是在野黨救火，這才最諷刺的地方，也很遺憾。」

被問及此行有沒有遭到關切或壓力，連勝文表示自己沒有遇到，但也透露確實有立法委員跟他反應有遇到壓力，私下找去溝通一下，至於是哪個單位關切，連勝文沒有進一步說明。

談及現今兩岸局勢，連勝文也說，現在網路言論很極端，都是被創造出來，希望通過交流溝通，讓大陸方面知道台灣多數民眾的一些想法，不要讓兩岸情緒越走越糟，因為誤解導致衝突。

連勝文也說，不希望看到兩岸的年輕人受到某些網路上極端的言論而產生誤解，希望兩岸年輕人面對面的互相理性的務實的來溝通交朋友。

▲▼ 連勝文、海峽論壇2024回應統戰說 。（圖／記者任以芳攝）

▲連勝文建議兩岸共享科技發展，發展出一套「共處共榮」模式。（圖／記者任以芳攝）

稍早致詞時，連勝文特地從回顧中華民國重要歷史節點，首先強調今年是中國國民黨建黨130週年，明天是黃埔軍校建軍100年，以及總理孫中山先生推翻滿清，建立民國，完成北伐，抗日戰爭，最終收復台灣進行建設。

連勝文也指出，國民黨在兩岸分隔60年之後，主動促成2005年的和平之旅，雙方在共同政治基礎上，鼓勵兩岸交流，只有兩岸青年的共同合作，才是確保台灣安全最佳的方式，不管海峽兩岸形勢如何的波動起伏，兩岸青年的交流絕對不能中斷，要持續擴大。

從兩岸文化現象談青年交流，連勝文說，剛看完最近紅到台灣的大陸電視劇《慶餘年2》，還有《繁花》的主角胡歌炫風來台，五月天在大陸成功舉辦演唱會，以及大陸《中國有嘻哈》節目，受到兩岸歡迎也是共同的流行文化。

話鋒一轉，連勝文又談到大陸無人車駕駛技術在國際受到肯定，關於科技領域，不管人工智慧、新能源車或是自動駕駛，兩岸應該一起共享資源與合作技術創新。

連勝文也再次強調，兩岸經濟合作十分重要，希望兩岸青年從中把握中華民族老祖宗留下來的智慧，在傳統文化現代科技當中，發展出一套兩岸「共處共榮」模式。

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