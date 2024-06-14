　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

補繳稅款3.8億！　大陸一民企遭官方「稅務倒查30年」

▲▼維維股份。（圖／翻攝自維維股份官網）

▲維維股份。（圖／翻攝自維維股份官網）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北一家公司近日因為未對30年前的消費稅進行納稅，被相關部門要求補繳稅款，引發「稅務倒查30年」的猜測質疑，網友狂酸，「早幹嘛去了？」、「好，知道了，地方這是真沒錢了」。對此，湖北宜昌有關部門回應稱，不存在「倒查30年」，稅務部門按照程序正常追繳，沒有特殊的原因和背景，不要誤讀。

據《上海證券報》報導，維維股份6月13日突發公告，原控股子公司湖北枝江酒業股份有限公司（簡稱「枝江酒業」）因未按規定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報，被相關部門要求補繳稅款逾8500萬元人民幣（約新台幣3.8億）。

維維股份稱，「截至公告披露日，上述稅收追溯徵收事宜尚存在一定不確定性。若公司承擔補繳上述稅收追溯徵收款項，將計入2024年當期損益，經初步測算，預計影響公司2024年度利潤總額約8500萬元。」

6月13日，湖北宜昌當地有關部門受訪稱，不存在「倒查30年」，此次對枝江酒業下發《稅務事項通知書》，是審計部門發現枝江酒業前期有稅款欠繳，稅務部門按照程序正常追繳，「審計追欠，沒啥特殊的原因和背景，不要誤讀。」

根據公告，枝江酒業為維維股份原控股子公司，2020年，維維股份將所持有的枝江酒業71%股權全部轉讓，2020年末，公司已不再將枝江酒業納入合併範圍。不過根據相關協議，如稅收機關因枝江酒業存在未繳或者少繳稅款而對其進行交割日前稅收追溯徵收的，由維維股份負責補繳前述稅款。

維維股份2023年年報顯示，當期實現營收40.36億元（人民幣，下同），比去年同期下降4.42%；實現歸母淨利潤2.09億元，比去年同期增長119.84%。若維維股份承擔補繳上述稅收追溯徵收款項，預計影響公司2024年度利潤總額約8500萬元，約佔公司2023年淨利潤的40.67%。

維維股份主要從事豆奶粉、動植物蛋白飲料、乳品、茶葉等系列產品的研發、生產和銷售，以及糧食收購、倉儲、銷售、加工業務。由於持續精耕豆奶領域逾30年，維維股份素有「豆奶大王」之稱，旗下「維維」品牌也擁有較高的知名度。

ET快訊
日央不升息！日圓走貶　台銀見甜甜價
台中女警被指下海！28歲「D罩杯洪水泛濫」
星宇再開4航點　將引進首架A350-1000
台中19歲渣男曝！17歲高中女友廁所生產　又嘿咻14歲嫩妹
快訊／國道匝道嚴重車禍！車頭全爛　1死2傷
大火3死！　家屬悲曝：根本就沒有電池
50名比基尼妹集體抖奶！　包圍三重四面佛
獨／胡歌來台吃了阜杭豆漿、吳寶春　他貼身觀察24小時讚：人超
LIVE／林森北銷魂養身館直擊！洗鞋達人駕保時捷亡母淚崩　女
獨／桃機二航廈內部「下小雨」　2貴賓室積水ing...旅客傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

對歐貿易反制！中國業界申請對「歐盟進口豬肉」作反傾銷調查

台7千人赴廈門海峽論壇　來往小三通「緊急情況可當日取證件」

好熱！吐魯番地表溫度測到75度　河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

補繳稅款3.8億！　大陸一民企遭官方「稅務倒查30年」

黃化病來襲！陸檳榔種植戶嘆無藥可救　「病樹」成片百萬收入歸零

長春一銀行要求「提款要向警方報備」！警認了：多家銀行都要

陸新版高鐵列車上線　座位空間加大主跑「京滬高鐵」

17歲服裝系少女「全球排名12」闖進國際數學競賽！前30名唯一女生

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」　胡錫進：常見的防水建材

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　「自備贖金」漁民樂歪全賣了

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

對歐貿易反制！中國業界申請對「歐盟進口豬肉」作反傾銷調查

台7千人赴廈門海峽論壇　來往小三通「緊急情況可當日取證件」

好熱！吐魯番地表溫度測到75度　河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

補繳稅款3.8億！　大陸一民企遭官方「稅務倒查30年」

黃化病來襲！陸檳榔種植戶嘆無藥可救　「病樹」成片百萬收入歸零

長春一銀行要求「提款要向警方報備」！警認了：多家銀行都要

陸新版高鐵列車上線　座位空間加大主跑「京滬高鐵」

17歲服裝系少女「全球排名12」闖進國際數學競賽！前30名唯一女生

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」　胡錫進：常見的防水建材

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　「自備贖金」漁民樂歪全賣了

空間變大！文湖線車廂改裝擴大辦理　北捷：每列載客數增至420名

貼心100分！發現有人在拍Apink普美　金智媛、金秀賢為了她閃鏡頭

韓星路雲到台灣了！中分濕髪造型搭BV編織包機場時尚帥翻

韓國瑜請幫幫忙！立院「大怒神電梯」又故障　藍綠委今被關10分鐘

Panasonic日本美學居家設計　給家最有溫度的美好生活

唐吉軻德「優惠密碼曝」8標籤一次看！「有特定理由優惠」買到賺到

港男偶像追星成功「合照Jessica」！　全身僵硬比心：努力好值得

中職大巨蛋明星賽瘋搶票！白金特區秒殺　半小時熱銷3萬張

室友整天待房間也不出聲！他喊「以為沒人住」　一票大讚完美

大谷翔平4打數掛蛋　道奇1比3不敵遊騎兵

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

大陸熱門新聞

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女遊客觀瀑「遭落石爆頭」　駭人影像曝

人夫車震小三　遭特斯拉哨兵模式出賣

搖滾樂團吉他手睡粉絲240多次！本尊道歉退團

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　自備贖金漁民樂歪全賣了

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

大腦格式化！她考完高考整夜嗨翻後「睡死」

宋濤見美國亞洲協會主席：支持統一事業

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」 胡錫進：常見的防水建材

陸軍事迷花6元買回收書籍 一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

浙台周開幕！潘賢掌談惠台政策可持續性

少女高考後收到外公「過世前訂的花束」

女高中生「狂睡30個小時」！家人叫不醒嚇壞

更多熱門

相關新聞

AI能否識破台灣稅制沉疴？

AI能否識破台灣稅制沉疴？

總統賴清德上周出席2024台北國際電腦展開幕典禮，喊話要科技業大老投資台灣成AI島，並承諾要穩定供電、建置超級電腦和持續培養人才，這張美好的藍圖能不能實現？但台灣是否能成為AI智慧島，政府還有一個重要的課題，那就是健全的稅制。

日賺千元！「驗瓜師」每天拍上萬個西瓜　

日賺千元！「驗瓜師」每天拍上萬個西瓜　

台中豪墅交易量腰斬　建商逆勢推案鎖定「特定客群」

台中豪墅交易量腰斬　建商逆勢推案鎖定「特定客群」

女子退租遇房東帶4人「驗房」…9千押金被扣光

女子退租遇房東帶4人「驗房」…9千押金被扣光

2.5萬份房屋稅單延遲投遞「遭求償逾27萬」　郵局：不會讓基層負擔

2.5萬份房屋稅單延遲投遞「遭求償逾27萬」　郵局：不會讓基層負擔

關鍵字：

湖北稅務維維股份稅款市場

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

Sandra認「其實已結婚2年」！

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面