補繳稅款3.8億！　大陸一民企遭官方「稅務倒查30年」

▲維維股份。（圖／翻攝自維維股份官網）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北一家公司近日因為未對30年前的消費稅進行納稅，被相關部門要求補繳稅款，引發「稅務倒查30年」的猜測質疑，網友狂酸，「早幹嘛去了？」、「好，知道了，地方這是真沒錢了」。對此，湖北宜昌有關部門回應稱，不存在「倒查30年」，稅務部門按照程序正常追繳，沒有特殊的原因和背景，不要誤讀。

據《上海證券報》報導，維維股份6月13日突發公告，原控股子公司湖北枝江酒業股份有限公司（簡稱「枝江酒業」）因未按規定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報，被相關部門要求補繳稅款逾8500萬元人民幣（約新台幣3.8億）。

維維股份稱，「截至公告披露日，上述稅收追溯徵收事宜尚存在一定不確定性。若公司承擔補繳上述稅收追溯徵收款項，將計入2024年當期損益，經初步測算，預計影響公司2024年度利潤總額約8500萬元。」

6月13日，湖北宜昌當地有關部門受訪稱，不存在「倒查30年」，此次對枝江酒業下發《稅務事項通知書》，是審計部門發現枝江酒業前期有稅款欠繳，稅務部門按照程序正常追繳，「審計追欠，沒啥特殊的原因和背景，不要誤讀。」

根據公告，枝江酒業為維維股份原控股子公司，2020年，維維股份將所持有的枝江酒業71%股權全部轉讓，2020年末，公司已不再將枝江酒業納入合併範圍。不過根據相關協議，如稅收機關因枝江酒業存在未繳或者少繳稅款而對其進行交割日前稅收追溯徵收的，由維維股份負責補繳前述稅款。

維維股份2023年年報顯示，當期實現營收40.36億元（人民幣，下同），比去年同期下降4.42%；實現歸母淨利潤2.09億元，比去年同期增長119.84%。若維維股份承擔補繳上述稅收追溯徵收款項，預計影響公司2024年度利潤總額約8500萬元，約佔公司2023年淨利潤的40.67%。

維維股份主要從事豆奶粉、動植物蛋白飲料、乳品、茶葉等系列產品的研發、生產和銷售，以及糧食收購、倉儲、銷售、加工業務。由於持續精耕豆奶領域逾30年，維維股份素有「豆奶大王」之稱，旗下「維維」品牌也擁有較高的知名度。