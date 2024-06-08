2.5萬份房屋稅單延遲投遞「遭求償逾27萬」　郵局：不會讓基層負擔

▲桃園郵局和台北郵局傳出房屋稅單投遞延遲，遭稅務單位求償。（資料示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

房屋稅5月開徵，不少民眾4月底前陸續收到稅單，不過卻傳出桃園地區有2.5萬份房屋稅繳款書5月初才送達，稅務單位準備向郵局求償27.5萬元，引發郵局基層員工不滿，質疑延誤沒證據舉證，還恐要基層賠錢。郵局則表示，該案正與稅務單位協商確認中，即便涉及賠償也不會讓基層負擔。

5月繳稅季剛過，不過卻傳出桃園市政府地方稅務局委託中華郵政寄送的房屋稅繳款單有延遲遞送情況，根據稅務單位估算，約有2.5萬件，預估要向郵局求償金額為27.5萬元。

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消息一出引發郵局員工質疑，「寄件人如何知道延誤，是到了5月31日沒去繳稅的人有那麼多嗎？就算真的有些許郵件延誤，但數量如何確定？聽說要基層賠錢，沒切確證據的東西要賠20多萬元。」

郵局員工受訪時表示，稅單是以平信交寄，平信在《郵政法》並沒有延誤賠償規定，簽約者逾越法律規定，在人力不足、天候不佳、郵件爆量情況下，同意與寄件者簽這種不以限時郵件收費的合約，事後一切卻讓基層負責，還完全不敢以正式公文書要求基層賠錢，是利用職務權力恐嚇基層員工付錢，要基層賠錢的文件，沒有任何單位名稱、主管簽字負責，就要員工賠20多萬元。

▲桃園地區房屋稅投遞傳出延遲遭求償。（圖／郵局員工授權提供）

對此，中華郵政桃園郵局回應，桃園地區各大賣場有大量的廣告DM郵件檔期都在4月下旬，由於投遞量龐大，加上5月1日勞動節和5月4日、5日正逢周末假日，少部分的房屋稅繳款單延誤5月初到5月6日送達，繳費期限為5月底，該案目前正由台北郵局、桃園郵局與桃園市地方稅務局協商處理當中，還沒定案。

桃園郵局強調，該案會依據簽訂合約來協商，即便涉及賠償，也不會讓基層負擔，未來也將加強員工教育訓練，另投遞也會以稅單為優先。