女子退租遇房東帶4人「仔細驗房」　她無奈：9千押金被扣光

▲朱太太表示房東帶了4名朋友來驗房。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北荊州一名朱太太10日退租時，房東帶著4人上門檢查屋況。她表示，驗房過程中，房東以「牆壁有髒污、電燈開關有磨損」等理由扣除2000元押金（人民幣，下同，約台幣9046元），始終不願退還，雙方無法達成共識，令她相當頭疼。

據《大皖新聞》報導，朱太太表示，她是2023年6月在一中介平台上看到該房屋的出租資訊，並於當月與房東本人簽訂了為期一年的房屋租賃合約，「租賃合約到期時間應為6月11日，但房東不僅要求提前一天收房，還於當天帶來4個朋友一起『提燈定損』，最終以各種細節扣錢，不願意退押金給我。」

▲▼房東以「牆面髒污」等理由扣除押金。（圖／翻攝自微博）

據朱太太的房屋租賃合約顯示，雙方約定房租租金為2000元每月，按一年租期，半年一付，押金為單月房租2000元。其中，有兩個月的房租共4000元，以朱太太向房東提供價值約4000元的美容服務來抵銷兩個月的房租。

▲朱太太的租約。（圖／翻攝自微博）

朱太太表示，房東不滿意自己提供的美容服務，但當初合約上白紙黑字寫得很清楚了，「她就是不想退押金，所以才找出各種理由來扣錢。這房子是租來看的還是住的？ 有些磨損也正常吧。」

據悉，目前雙方各說各話，均表示會報警處理。荊州市荊州區市場監督管理局一位工作人員表示，建議朱太太直接向相關單位檢舉，以維護自身合法權益。