入住飯店「沒給牙刷」傻眼了！　兩派戰翻：多收一樣不會怎樣

▲原PO入住飯店時，發現業者沒有主動提供牙刷。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

環保署順應環保減塑趨勢，於2023年7月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」。近日就有網友發文表示，她之前入住飯店、民宿時，便留意到業者沒有提供牙刷、牙膏，但這對忙著出差的她來說，實在很不方便！貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「哪個國家開始禁止旅館提供牙刷牙膏」為標題發文，提到她從去（2023）年起，就注意到飯店、民宿不提供牙刷、牙膏、拖鞋。後來她問了民宿，業者才解釋，是因為她沒有主動說要備品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，聽到業者的這席話，實在讓她傻眼，但後來查詢才知道，原來這是環保署的規定。對此，她就不禁直呼，這到底是誰提出的？她忙著出差，沒有牙膏、牙刷真的很不方便。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「上次我爸媽去日月潭住一晚3萬多的，結果也不提供牙刷牙膏，偉哉國旅」、「沒備品真的超麻煩」、「我覺得旅遊就是不想帶原本的牙刷，才有旅遊的感覺，看到平常的牙刷就會壓力很大，覺得又在趕著上學、上班或趕著睡覺」。

不過也有網友表示，「我自己是覺得還好，收行李多收一樣覺得不會怎樣」、「到底有什麼好抱怨？你常常出差很有優越感是不是？常常出差就更應該自己帶啊」、「其實大部分的飯店民宿，你跟櫃檯索取，他們還是會提供，有的沒有免費提供的，就是付費就可以了」、「不提供一次性產品覺得還好，有提供沐浴用品我都覺得很好了」。

事實上，環保署已於2023年7月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精等備品，應改用大瓶裝；至於梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品則不得主動陳列，但如果消費者忘記攜帶，仍可以向業者索取。

環保署說明，公告後會給業者時間調整緩衝並消化庫存，所以2025年1月起才會開始稽查，屆時業者若違反規定，將依「廢棄物清理法」處1200元至6000元罰鍰。