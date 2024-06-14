最用心YouTuber！粉絲讚他「演什麼像什麼」：連業配都會重看

▲阿翰扮演過許多角色。（圖／翻攝自YouTube／阿翰po影片）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber阿翰過去扮演多種角色，像是房東、算命阿姨等，逗趣影片深受粉絲喜愛。近日有網友發文表示，他看了阿翰的業配影片以後，覺得真的只有阿翰可以超越阿翰！貼文曝光後，不少網友也大讚阿翰的業配影片都拍得用心又有趣。

男網友在Dcard上，以「阿翰算是最勇敢的YouTuber嗎」為標題發文，提到他最近看了阿翰的業配影片後，覺得只有阿翰可以超過阿翰，不只台詞很有趣，一些效果也讓他很訝異。其中就有一個畫面，是阿翰隔著葉子拿蝸牛，讓原PO覺得很厲害。

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貼文曝光後，不少網友都大讚阿翰很用心，且把影片拍得很有趣、把角色演得很好，「阿翰是很用心的Yter，超喜歡他的影片」、「阿翰的影片是唯一一個不會想快轉的」、「他最厲害的地方在於，他不是靠超強大後製剪輯或是漂亮的攝影畫面，完全靠自己的演技在撐，演什麼像什麼太強了啦」、「阿翰真的超強！模仿什麼像什麼」。

甚至有網友直呼，「推阿翰，業配都很有趣，願意看完」、「阿翰超讚，不只不會讓人想快轉，喜歡的業配我還會重看好幾次」、「我真的超喜歡阿翰，他的業配我也乖乖服用」。還有網友表示，「好煩喔！他每一個角色都真的隨處可見，太強了啦」、「角色越來越多了，根本阿翰宇宙」、「他是一位我想住他隔壁的阿姨」。話題引發討論。