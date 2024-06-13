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走在中山站突被攔下！　「1亂象」一票人都碰過：還硬塞名片

▲▼台北市中山區南西商圈。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲有網友曾在中山被攔下。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

走在路上，是否有被旁人攔住的經驗？近日有網友發文表示，他在中山時，就有看到未成年的男生、女生抽菸，甚至還會騷擾街上的女生，讓他覺得很煩人。貼文曝光後，讓不少網友都有感，「之前遇過，直接嘴他」、「之前在車站附近遇過」。

男網友在Dcard上，以「八大酒店經紀煩人」為標題發文，提到他每次看到酒店經紀就覺得很不高興，其中還會有未成年的男生、女生站在路上抽菸，甚至騷擾中山站附近的女生，讓他忍不住直搖頭。

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貼文一出，就有網友透露，「記得以前大學時期也常常遇到，第一次拿到名片，看上面只有經紀的姓名和電話，我問他這是做什麼的還被笑，他說難道學校老師都沒教嗎」、「中山真的很多，每次走出來都快步走，真的超煩！說了沒興趣還硬塞名片」、「前陣子在板橋車站也有遇過，他問我對賺錢有興趣嗎」、「劍潭現在晚上也一堆，晚上放學回家路過捷運站都會被攔下來」、「真的超多，每次只要回家出站碰到他們都會被攔下來」。

還有網友表示，「很多女經紀都是八大轉過來的吧，不懂為什麼自己經歷過這種事還會想拖其他女孩下去」、「原來這個就是，他們路人到我都不知道他們是欸」、「罵得好，如果真的是好工作，大家都會搶著去做啦，沒必要在路上搭訕騷擾別人，超煩」。

也有網友歪樓，「我都沒被找過欸，到底長多醜啦」、「我都沒遇過，一定是我醜得太安全」、「我常常去中山，但從來沒有被攔過欸，原來我醜到做不了八大」。

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