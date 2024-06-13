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加班很累「想坐博愛座」　網給捷運1建議：不用理論了

▲北捷博愛座逼女子讓座，男子稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲婦人要求林女讓座，一旁男子稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北捷運復興崗站11日發生一起「博愛座糾紛」，林女因上班12小時很疲憊而坐在博愛座休息，但婦人仍堅持林女讓座，最後爆發肢體衝突。事件引發討論，就有網友發文建議，捷運可以設計一個「我上班很累」的貼紙，這樣上班族使用博愛座時，就不用和其他人理論了。

有民眾在Threads發文，稱有一名婦人進入捷運車廂後，就要求坐在博愛座的林女讓座，林女雖告知自己工作12小時很疲勞、需要休息，但婦人仍繼續要求讓座。一旁李男見狀，也要求林女讓座，並用手指著林女的鼻子辱罵，導致林女情緒崩潰，最後發生肢體衝突。

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事後有網友在Dcard上，以「捷運應該發：我上班很累貼紙，貼了就能坐博愛座」為標題發文，提到她是一個常加班的上班族，如果捷運能提供「我上班很累」的貼紙給他們使用，這樣當她加班加得很累時，就不用和中氣十足的長輩搶博愛座了。

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有需要的乘客都能使用博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，底下網友紛紛留言回應，「我上下班途中看到很多社畜氣色都很差，反而老人都中氣十足行動靈敏」、「孕婦都有好孕貼了，社畜也來個一張也不錯，拿打卡紙來換，上下班間距超過10小時以上就可以拿」、「明明是不用上班的族群，從早到晚有好幾個離峰時段可以搭車，卻硬要上下班時間跟人擠還要搶位子」、「女生能不能來個生理期的貼紙」。

事實上，現在北捷有提供「您讓座，我好孕」、「我有需要，感謝您的體貼」貼紙給乘客自行取用。不過也有網友透露，「我懷孕，用好孕貼，從沒有被讓位過，對眼不是裝睡就是低頭滑手機，中氣十足的老人更不會讓，貼了也只是裝飾啊」。

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