42%家長贊成國中教避孕！性教育調查：6成支持國小教身體界線

▲調查發現，42%家長支持在國中就教避孕方法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

聯合國教科文組織（UNESCO）在2018年提出「全面性教育（CSE）」8項核心概念，其中建議在高中職階段，教導學生察覺正確使用保險套和緊急避孕方法。但教育團體調查顯示，高達42%家長認為應提前到國中階段，教團認為，這凸顯我國國情、學生身心發展與國外不同，建議應建構本土「全面性教育」，邀熟悉教育事務﹑關心性教育的法定家長團體參與意見。

UNESCO在2018年提出「全面性教育」8項核心概念，提供各國作為性教育實踐的參考架構，各國政府有權決定本國性教育課程內容。為了解性教育本土需求。台灣性教育學會與國教行動聯盟合作進行「台灣本土化性教育需求」家長問卷調查，4月10日至5月12日透過網路發送填寫，共收集中小學家長有效問卷1203份，並在今天公布結果。

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台灣性教育學會是成立超過30年的性教育專業團體，這次問卷是從「全面性教育（CSE）」8項核心概念中選出「價值觀、權利、文化與性」、「性與性行為」及「性與生殖健康」3項核心概念，共設計49題進行調查。

該學會副理事長馮嘉玉指出，家長全部傾向認同上述內容，適合在學校課程中教導，但49題當中，家長意見與CSE建議實施年齡相符者有22題，佔比約45%，建議實施年齡較CSE建議年齡延後者有19題，佔約39%，家長建議實施年齡較CSE建議年齡提早者有8題，佔約16.3%。

其中認為國中階段進行教學的內容主題共有32題，佔比達65.3%。內容包括：自慰在內等性行為文化規範與迷思澄清；性行為風險管理與較安全性行為；懷孕過程與避孕方法使用、迷思澄清，了解不發生性行為是避免意外懷孕或感染性病最有效的方式；未成年懷孕健康風險；性病防治與醫療服務；愛滋關懷、篩檢與治療；學習性感受、性幻想、性欲望的表達與自我管理；性健康人權議題等。

馮嘉玉舉例說，CSE建議建議15到18歲（高中職）教授「能察覺正確採取避孕措施的重要性，包括使用保險套和緊急避孕方法（如事後避孕藥）」內容，但高達42%家長認為應該提前到國中階段，更有6成以上的家長認為，應在5到8歲小學低年級時就教導身體界線、自我保護。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，從調查發現，台灣家長期待主要性教育內容應在國中階段教導，期待國中階段能提供更專業、豐富的性教育教學，應檢討目前國中性教育專業師資不足問題，而家長對CSE建議有不同看法，反映出台灣國情、學生身心發展與國外不同，建議政府對性教育課程規劃實施，應邀請熟悉教育事務、關心性教育的法定家長團體參與意見，建構本土化的性教育。

▲42%家長支持在國中階段就教學生避孕方法，教團建議政府建構本土化的性教育。（圖／記者許敏溶攝）