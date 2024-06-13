安慰好兄弟前女友趁機硬上還拍片恐嚇　男大生賠60萬換免囚

▲男大生趁機性侵好兄弟的前女友，賠60萬元換免關。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女子小潔（化名）因為和男友分手心情不好，找了男友的好朋友阿國（化名）看電影，兩人回到阿國的住處「續攤」聊天解悶，阿國竟將小潔熊抱上床壓制，不顧小潔拒絕反抗，趁機對她指侵得逞，還拍下影片恐嚇小潔不可告訴別人，否則讓她身敗名裂，小潔事後崩潰報警，法院審理時，阿國趕緊找小潔和解賠了60萬元才獲得原諒，法官也輕判他緩刑3年。

判決指出，阿國是小潔前男友的好朋友，兩人相約在前年5月12日去看電影，阿國看完電影後約小潔去他家聊天，小潔不疑有他同意前往，兩人一路聊到凌晨2點多，阿國見小潔有點睏了，有機可乘，竟將小潔熊抱上床，利用身體優勢趴壓在小潔身上，強行撫摸小潔的胸部，再將手伸入她的內褲和下體，指侵得逞。

小潔受辱後在床上不斷哭泣，阿國竟拿起手機錄下小潔衣衫不整的模樣，恐嚇她「不要講出去，不然把錄影傳出去，讓妳身敗名裂」。

小潔事後崩潰，但還是決定報警抓了阿國，也順利查扣阿國的手機，全案訊後依妨害性自主罪移送、起訴。

法院審理時，阿國坦承所有犯行，也趕緊找小潔道歉、和解，並火速賠了60萬元給小潔，總算換來小潔的原諒，同意給阿國自新的機會，法官審酌阿國年紀尚輕還在大學就讀，一時失慮，素行非惡，因此依強制性交罪處有期徒刑1年8月，恐嚇危害安全罪處有期徒刑2月，得易科罰金，均緩刑3年，並提供40小時義務勞務，及參加法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。