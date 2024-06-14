台版柬埔寨棄屍男案外案　交往2天性侵13歲女友判決公布

記者黃翊婷／綜合報導

台版柬埔寨案造成3人死亡，詐團首腦「藍道」、「茶董」等多名成員陸續受到司法審判。而當初負責棄屍的40歲潘姓男子一度以家中有幼童需要照顧，交保之後落跑；此外，近日一份判決書公開，他還涉及對交往2天的13歲女友性侵，被桃園地院法官依對未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年8個月。

▲潘男在老家被埋伏的警方逮捕。（資料照／記者陸運陞翻攝）

潘男曾參與釀成3死的台版柬埔寨案，當時他負責將屍體遺棄在桃園龜山地區，後來警方在2022年年底破獲該詐團，他與首腦「藍道」、「茶董」等多名成員也一同落網。然而，2023年3月間潘男以家中有幼童需要照顧為由，獲得法院裁定7萬元交保，但同年8月間法院通知開庭，他卻失聯未到，因而遭到通緝。

潘男逃了2個月，最終在2023年10月間於老家被逮，雖然他聲稱是因為沒有接到通知才未出庭，但檢警都不採信，士林地院法官也隨之裁定將他收押。不過，潘男的事情到此尚未結束，本月5日桃園地院公布一份判決書，內容記載，他在2021年間曾與一名13歲少女交往，交往2天就以手指性侵少女得逞。

隔日，少女的母親檢查女兒的手機，意外發現潘男詢問少女是否為第一次等曖昧訊息，氣得決定帶女兒去驗傷並報警。潘男則辯稱，因為自己的手機有時候不會上鎖，兒子的朋友（已逝）就趁他與別人聊天時，偷偷用他的手機與少女互傳訊息。

桃園地院法官認為，綜合少女證詞、其他證人證詞等證據，潘男與少女的母親曾為男女朋友關係，應當知道少女未成年，兩人交往之後，他竟做出上述行為，對少女及其母親傷害極大，犯後他甚至想將責任推給已死之人，態度惡劣，最終不採信他的說詞，並依對未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。

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