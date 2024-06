看到朋友PO文炫耀中獎　男買刮刮樂試手氣「刮中1千多萬頭獎」

▲男子因為朋友的PO文中獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子因為在社群網站上看到朋友的貼文,發現朋友買刮刮樂中100美元(約台幣3,232元),決定自己也買一張試試手氣,沒想到刮中40萬美元(約台幣1,293萬元)頭獎。

居住在北卡州斯坦利(Stanley)的男子布魯克斯(Melvin Brooks),8日決定花費5美元(約台幣161元)買一張刮刮樂來玩,沒想到幸運刮中40萬美元頭獎,把他嚇了一大跳。

Melvin Brooks was inspired to try his luck on a $400,000 Jackpot scratch-off after seeing a friend's post about winning $100 on the same game. After winning big, he was ready to celebrate. "It's not every day that you win $400,000," Brooks said. Congrats! https://t.co/3vlS9lNk5u pic.twitter.com/jckJgJ6rUS