看到朋友PO文炫耀中獎　男買刮刮樂試手氣「刮中1千多萬頭獎」

▲男子因為朋友的PO文中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子因為在社群網站上看到朋友的貼文，發現朋友買刮刮樂中100美元（約台幣3,232元），決定自己也買一張試試手氣，沒想到刮中40萬美元（約台幣1,293萬元）頭獎。

居住在北卡州斯坦利(Stanley)的男子布魯克斯(Melvin Brooks)，8日決定花費5美元（約台幣161元）買一張刮刮樂來玩，沒想到幸運刮中40萬美元頭獎，把他嚇了一大跳。

Melvin Brooks was inspired to try his luck on a $400,000 Jackpot scratch-off after seeing a friend's post about winning $100 on the same game. After winning big, he was ready to celebrate. "It's not every day that you win $400,000," Brooks said. Congrats! https://t.co/3vlS9lNk5u pic.twitter.com/jckJgJ6rUS — NC Education Lottery (@nclottery) June 12, 2024

布魯克斯表示，「我是在社群網站上看到朋友買刮刮樂，炫耀他贏到100美元，所以我也想試試看」，發現自己中大獎時表弟也在身邊，2人後來一起外出慶祝，「畢竟不是每天都有機會贏到40萬美元」。

布魯克斯17日前往北卡州樂透公司領獎，按照當地規定扣除相關稅務後，一口氣領回286,001 美元（約台幣924萬元）獎金，他計畫把獎金用來還房貸，並與妻子、女兒一起分享。