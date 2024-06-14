解禁團令「不設前提」　李孟諺：陸客自由行或小三通出團來台都行

▲交通部長李孟諺接受廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪。（圖／翻攝暐瀚撞新聞）

記者李姿慧／台北報導

兩岸觀光開放陷入膠著，交通部長李孟諺今（14日）接受廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪，指我方已開放自由行到對岸，去年有176萬人，陸客以醫療等來台22萬人，人數相差8倍，希望對等開放，若對岸能開放小三通團客或自由行來台，都會視為善意，我方將有逐步開放，並沒有說對岸一定要開放團客，我方才開放團客。

交通部長李孟諺今接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪，李孟諺指出，過去幾年因疫情包括國旅、國際觀光客都大幅受到影響，最高峰時2019年國際觀光客一年有1186萬人次，最慘的一年則是疫情期間2021年只有14萬國際旅客，當時全世界幾乎都封鎖，去年解封鼓勵觀光，國際旅客回到685萬人次，為疫情前6成。

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李孟諺指出，目前我方已開放國人去大陸自由行，去年赴大陸自由行人數為176萬，陸客有些特殊申請來台包括醫療、會議等非觀光申請來台，因此去年對岸來台灣有22萬，希望兩岸能對等開放。

李孟諺強調，目前為止，兩邊開放程度不太對等，我方已經開放自由行，團客已有組團或規劃的仍可照常到對岸旅遊，去年我方自由行到大陸176萬，對岸才來22萬，相比人數差8倍，相對下，我方開放程度比大陸大很多，很期待互相都有小規模善意堆疊和良性互動，目前我方6月還是可以出團，盼對岸有適度開放，將逐步朝全面開放努力。

至於對等開放程度，李孟諺說，沒有說對岸一定要開放團客來台，我們才開放團客赴陸旅遊和全部開放，對岸若針對小三通開放團客或開放自由行來台等等，我方就會有逐步開放作法，沒有預設前提。

李孟諺指出，在不預設相關前提下，只要對方有適度開放，對我方跨部會協商是有幫助的，只要陸客自由行或小三通團客能出團來台，都會視為善意，後續我方將考慮陸續開放，原本對岸規劃6月10日到馬祖踩線團，因為演習等宣布延遲，若重新開放，交通部跟陸委會將全力協助行政流程，表達竭誠歡迎，也會解讀為適度善意。

李孟諺強調，台灣各部門都準備好，也歡迎陸客，包括自由行和團客，竭誠歡迎陸客來台。

交通部今年目標要達1千萬國際旅客來台，不過少了陸客這一塊，是否達標備受關注，李孟諺表示，去年在幾乎沒陸客情況達到685萬國際旅客來台，今年目標設在1千萬國際觀光客來台，坦言有挑戰性，國際旅客截至6月10日來台約340多萬人，今年目標1千萬，還有600多萬額度要努力。

他也說，不過一般國際觀光客來台旺季是第4季，1千萬是一個挑戰，但還有機會，將全力以赴，希望鎖定東南亞、東北亞共8個國家，拓展印度和印尼市場，設據點宣傳，除機場燈箱廣告，也找當地網紅代言，並檢視當地到台灣旅遊的行政程序再簡化。

李孟諺表示，目前國際旅客來台第一名日本客，今年1月到5月來了53.5萬人次，港澳旅客為第2名，第3名韓國將近50萬人，美國第4名有25萬旅客來台，第5名為馬來西亞，馬來西亞和新加坡旅客對台灣很多休閒農場和景點很有興趣。