中國人在南韓植牙「吐血身亡」！下顎粉碎性骨折　家屬控醫療過失

▲ 死者植牙後自行返家，突然吐血後暈倒身亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州島一間牙醫診所發生患者接受植牙後死亡的事件，死者是一名60多歲中國人，遺屬主張是醫療過失致死，數月來始終等不到院方道歉，警方已著手調查。

韓媒CBS No Cut News據遺屬及院方說法報導，61歲中國籍死者今年2月28日下午到濟州一間牙醫診所植牙，約2小時的手術中拔掉6顆晃動的牙齒，並植入4顆牙齒。

死者是靠著南韓去年5月上路的新制，達到一定投資金額後可取得滯留資格的「投資移民制度」居住於濟州島，認為南韓醫療環境優於中國，才會選擇這間牙科植牙。

據院方說法，死者植牙後咬著棉花回家，晚間約7點半曾向妻子抱怨植牙部位很痛，1個半小時後突然吐血，家人打119時已經暈倒，緊急送醫仍宣告不治。

驗屍結果顯示，植牙過程中植入牙齦的人工牙根（fixture）導致死者下顎骨頭粉碎性骨折，因骨折部位持續出血而死。悲痛的家屬主張，是牙醫診所的疏失導致悲劇發生，警方獲報後朝業務過失致死方向偵辦，已獲取診所監視器畫面和相關資料，調查仍在進行。

遺屬指控，事發至今院方從未真心道歉，「甚至表現出無視外國人的態度。」一名家屬更指出，向院方諮詢後原先以為是由院長動刀，後來動手術的卻是另一名醫師，但院方從未通知要安排其他醫師。

院方則主張，手術過程沒有問題，且死者離開醫院時手術部位幾乎已經止血，可自行步行返家，若當時便出現粉碎性骨折，應該很難正常返家才對，即便真的有粉碎性骨折，也應釐清與死因的直接關聯及是否為主刀醫師過失導致，將根據警方調查結果負擔責任，也強調已向遺屬充分表達慰問與哀悼之情。