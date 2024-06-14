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大陸 大陸焦點 特派現場

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」　胡錫進：常見的防水建材

記者魏有德／綜合報導

美國一名網紅近日在X（推特）上發表一支影片，內容提及大陸民眾使用藍色的塗料將屋頂塗成藍色，藉此屏蔽激光（雷射光，下同）武器，引起輿論關注。對此，環球時報前總編輯胡錫進發文稱，刷短視頻的朋友估計經常會看到類似下圖這樣的「藍色防水捲材」廣告，這種帶粘性的藍色薄膜貼在屋頂可起到防水作用，是中國很常見的建材。

▲美網紅稱大陸民眾將屋頂塗成藍色屏蔽雷射武器攻擊。（圖／翻攝新浪熱點）

▲美網紅稱大陸民眾將屋頂塗成藍色屏蔽雷射武器攻擊。（圖／翻攝新浪熱點）

《環球網》報導，除了這名博主外，自今（2024）年3月開始，就有大量美國等國家的網民轉發中國網路上常見的防水卷材廣告，聲稱「中國人正將屋頂塗成藍色」。

全球部分網友在轉發文章時宣稱，中國緊急要求民眾將屋頂塗成藍色，是因為「中國發現激光武器的存在」，「這種在空中發射的激光武器可以遠程點燃房屋，而藍色能有效屏蔽這種武器的威力。」

▲美網紅稱大陸民眾將屋頂塗成藍色屏蔽雷射武器攻擊。（圖／翻攝新浪熱點）

▲外國民眾發文將自己的屋頂漆成藍色。（圖／翻攝新浪熱點）

影片在網路上傳開後，甚至有部分外國民眾對此深信不疑，也將自己的房屋屋頂漆成藍色。對此，胡錫進認為，「藍色屋頂防激光」的陰謀論在全球大行其道，無論媒體和專家怎麼辟謠，這些「信徒」都會從真真假假的消息中找到「佐證」，導致這一謠言經久不衰，蔓延至今。

胡錫進強調，與其說美國網民熱衷於陰謀論不可自拔，倒不如說是美國政客們的一貫表現，讓許多民眾「PTSD（創傷後壓力症後群）」了。

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