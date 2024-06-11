屏東縣刑大偵查佐陳群智　破獲大麻+製毒廠當選全國模範警察

▲屏東縣政府警察局警察節表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(11)日下午舉辦113年度(第46屆)警察節活動，縣長周春米出席主持，會中表揚113年度警察局模範警察、刑事鑑識楷模、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防人員、志工人員等人員。

其中刑事警察大隊偵查佐陳群智，偵破大麻栽種案及數起大宗製毒工廠，緝獲大量大麻活株及第三級毒品愷他命成品，防止毒品危害國人健康，殊值表彰，堪為表率，獲選全國模範警察。

屏東分局警員吳俊育，查獲多起詐欺、毒品危害防制條例及性侵害犯罪防治法等社會矚目案件，並結合偵查及鑑識成果循線查獲多名通緝犯，展現警察團隊戰力；另防治科科長陳金彰警職生涯服務44年考列甲等41次，並於後勤科長任內執行辦公廳舍改建、耐震補強工程、警用車輛及手槍採購等重要警用廳舍改善工程及裝備汰換更新，表現優異，吳俊育等2人獲選屏東縣模範警察。會中另表揚連續服務滿30年15人及服務滿40年1人，以感謝同仁長期對屏東治安付出和努力。

縣長周春米在此活動中除頒發績優人員獎狀慰勉辛勞，並讚許警察局績效卓越及感謝同仁平時在工作崗位上，犧牲奉獻、兢兢業業地為維護治安奉獻心力；並期許透過「打詐縣府隊」與轄內金融機構及超商攜手透過臨櫃客戶關懷提問、情境演練及話術分析，阻斷詐騙犯罪金流源頭，全力執行各項反詐騙策略，守護縣民的財產安全，並在「治安優先、交通為重、服務第一」的原則下，期待警察作為能與民眾感受作最緊密的連結，持續提供高品質、高效率的警政服務，打造屏東縣為安居樂業、希望城市家園，繼續創造屏東的驕傲。