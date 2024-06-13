延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

▲延平中學升學表現亮眼，每3名畢業生就有1人錄取頂大。（圖／延平中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學申請入學今放榜，台北市私立延平中學在各升學管道累積錄取台大有52人、醫牙學系有17人，總計有115人錄取頂尖大學和醫牙學系，畢業生每3人就有1人錄取頂大和醫牙學系。延平中學校長施雅慧表示，學測考完後，學校特別開設「台大二階考試衝刺課程」，模擬面試活動，讓學生在申請時更得心應手。

延平中學表示，今年有52名考生錄取台大，其中醫學系2人、電機系4人、資工系5人、財金系4人、法律系2人、會計系2人；錄取陽明交大有17人、清大12人、政大12人、成大12人，升學表現再創高峰。

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錄取台大醫學系的張心瑀表示，從高三暑假就特別留意跟上各科老師的複習進度，確保各項作業與練習都不拖延，同時也強調生活作息的重要性，不要因為進度讀不完就熬夜，在課堂上一定要保持頭腦清醒，跟著學校的課程節奏，才不會在時間分配上亂了分寸。

錄取台大醫學系的謝炘瞳也分享學測滿級分的讀書心得。她表示，準備大考最重要的就是，照顧好自己的生理狀態，叮嚀學弟妹務必照顧好身體，吃飯、睡覺、運動和讀書等，都要有自己的節奏，一步一腳印就能築夢踏實。

施雅慧指出，學校在課程與教學持續創新研發、跨界合作，讓學生的學習歷程豐富亮眼，近年更與國內多所頂尖大學的參訪交流、合作開發多元選修及大學預修課程、辦理科系探索活動，讓學生能及早定向並開拓學術視野。而在學測考完後，特別為高三生開設「台大二階考試衝刺課程」，辦理模擬面試活動，讓學生累積更多臨場經驗。