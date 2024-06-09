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5A++捨建中、北一女「就讀新北市立學校」　教育局發30萬獎學金

▲為鼓勵學生在地入學，新北市教育局祭出高額獎學金。（圖／新北市教育局提供）

▲為鼓勵學生在地入學，新北市教育局祭出高額獎學金。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵新北市國中畢業生在地就學，新北市教育局今（9日）宣布，113學年度再祭出高額獎學金，只要國中教育會考成績達5A++者，選擇就讀新北市立高中職學校，獎學金加碼提高至30萬元；會考英文科成績達A者，就讀新北市立職校，也可獲得1萬元獎學金。

新北市教育局表示，為鼓勵學生在地就學，依據「新北市高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」提供會考成績優秀的學生入學獎學金，去年共發出484萬元，獎勵163學生在地就學，今年再加碼，只要國中教育會考成績達5A++者，選擇就讀新北市立學校，就頒發最高30萬元的入學獎學金，去年最高可領11萬元。

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教育局指出，113學年度也新增教育會考英文科成績達A（報考應用英語科需達A+）以上就讀新北市技術型高中可獲頒1萬元獎學金，以及國中部直升獎學金2000元，以吸引英語專才及鼓勵學生直升。

板橋高中校長賴春錦表示，去年溪崑國中畢業生陳子龍、盧宥任，以及桃子腳國中畢業生蔡盈盈，分別以35.6、34.6及34.8的高分選擇就近入學就讀板橋高中，獲頒11萬、7萬及6萬元的入學獎學金，也減少交通通勤時間，加上男女合校同班的環境，也讓學生可以在同樣有競爭力的環境中學習人際技巧。

丹鳳高中國中部畢業生胡冠渝以32.8分，選擇直升學校高中部，獲頒5萬元的獎學金。胡冠渝說，在地就學能把時間省下來讀書，或進行更多自主學習。新莊國中畢業的張喬棣以34.8高分選擇就近入學丹鳳高中，獲頒7萬元獎學金，張喬棣說，因為看中學校的數理實驗班課程，為學生量身打造前進一流大學的必修課程，也是選讀丹鳳高中的原因。

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