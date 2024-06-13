業者通報才到場！　洪孟楷爆陸快艇男被捕真相：海巡破口嚴重

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

陸籍阮姓男子駕快艇直闖淡水漁人碼頭，聲稱投奔自由，但曾任陸方海軍，做過艦艇艇長，引發國安疑慮。對此，國民黨立委洪孟楷昨（12日）爆料，他與業者了解後，才發現事實與海巡署說的不同，海巡說靠岸立即逮捕，結果是快艇業者懷疑怪怪的才報警通報，如果不是業者留住這位陸男，會不會早就逃掉了？這樣的破口，非常嚴重，如此鬆散的海岸防衛很難給國人信心。

洪孟楷於臉書表示，陸遊艇瞎晃51分鐘，海巡第一時間還美化說法，這讓淡水民眾、國人如何放心？端午連假的突發事件，實在離譜！更離譜的是看到海巡署的媒體回應，根本與事實不符，中間半小時的空白，若是陸籍船員肇事逃逸，事情只會更大條。這樣的破口，非常嚴重，如此鬆散的海岸防衛很難給國人信心。

洪孟楷爆料，他與業者進行了解後，才發現真正的事實與海巡署說的又不相同，海巡說等靠岸立即逮捕，結果是這位陸籍船長撞到遊艇業者後還在船上爭論30分鐘，業者懷疑怪怪的才報警通報，如果不是業者留住這位船長，會不會早就逃掉了？

洪孟楷認為，相關單位有兩個明顯疏失，第一，第一時間擦撞後不僅沒有海巡所說的全程監控，還是等了半小時才到現場。第二，海巡描述跟現實情況完全不符，是上級長官接受到不對的資訊，還是刻意淡化事情的嚴重性？

最後，洪孟楷批評，讓偷渡客直接開進淡水河口就夠離譜了，還讓他瞎晃半小時才逮捕。他再次要求相關單位釐清疑點，在國家安全與情報保密的條件下，適時跟國人說明，尤其更要讓淡水鄉親放心。