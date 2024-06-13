潘孟安率試院正副院長、試委被提名人拜會　韓國瑜自稱國會最溫柔

▲總統府秘書長潘孟安。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（13日）率考試院正副院長、考試委員被提名人拜會立法院長韓國瑜，潘孟安會後也接受訪問，對於會談內容，潘孟安表示，希望未來議程儘速審核，由立院排定議程進行，韓國瑜也感謝並祝福這些被提名人。潘也補充，韓國瑜特別說自己是國民黨最溫和的人，但國會自主不便置喙，尊重各黨團感覺。

對於與韓國瑜會談內容，潘孟安表示，韓院長早上到現在接見很多外賓，還是神彩奕奕，老朋友相見特別歡喜，今天也代表總統，陪同考試院正副院長與試委被提名人一起來拜會，謝謝韓國瑜排定時間，希望未來立院能儘速排定議程審核，韓國瑜也感謝並祝福這些被提名人，而他也代表總統謝謝韓院長。

由於近期朝野對立較嚴重，媒體關心兩人會談氣氛如何？潘孟安僅表示，考試院跟立院都是憲政機關、依照程序運作，考試委員任期到八月底，按照往例提出人選，尤其九月份有很多公務人員考試等等，每年都有30多萬考生、權利也必須兼顧，希望立法院審議順利、朝野支持，讓國家平台順利運作。

而在朝野議事攻防部分，潘孟安也補充，韓國瑜特別說自己是立法院最溫和的人，目前進入很多朝野協商程序、大家公開透明，尊重國會運作，國會自主不便置喙，尊重各黨團感覺。

至於廢除考監議題，潘孟安透露，韓國瑜院長沒有提到，個別委員提出廢除考監，這是立院職權、基本上尊重，但還沒修憲前都要讓憲政運轉，因此如期提出讓立院審核，個別委員發言就尊重，但廢除考監與否要修憲，現在還是進行式，必須捍衛憲法賦予的職權。