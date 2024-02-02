騎士遇警拒檢逆向闖紅燈落跑　自撞牆壁倒地...口袋掉出海洛因

▲桃園市溫姓男子今天凌晨騎車外出，因蛇行且逆向行駛被攔查，卻拒檢逃逸，員警追逐數公里後自撞牆壁就逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市溫姓男子今（2）日凌晨騎車外出，行經桃園區宏昌六街時，疑似蛇行且闖紅燈，巡邏員警察覺後示意停車受檢，但溫男拒警攔查且猛催油門加速逃逸，員警則呼叫線上警網協助圍捕，溫男沿途危險騎車逃逸數公里後進入巷弄間，因不熟路況自撞住家牆壁就逮痛得哀哀叫，支援警力到場後，溫男口袋掉出1小包海洛因，員警帶回偵訊後依毒品、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市溫姓男子今天凌晨蛇行且逆向危險駕駛拒檢逃逸，後來自撞住家牆壁就逮，口袋掉出海洛因等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天凌晨0時48分許，桃園警分局中路派出所警員鍾嘉呈、鄭堪哲巡邏，行經桃園區宏昌六街時，發現64歲的溫姓男子騎機車蛇行且經過號誌路口時未減速，員警上前示意停車受檢，未料溫男見員警攔查拒絕受檢並猛催油門逃逸。

員警尾隨追逐過程，溫男在街道雨巷弄之間蛇行、逆向、闖紅燈，過程中一度擦撞路過機車繼續逃逸，溫男最後騎入狹窄巷弄，不慎自撞住家牆壁後倒地就逮，溫男被拘捕過程直喊痛，員警隨即進行控制並檢查傷勢，未料，溫男口袋褲子掉下1小包海洛因，經過秤量為0.65公克，員警通報救護人員到場協助，戒護就醫後並無大礙，警方偵訊後依毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。