警匪追逐逮到「甩尾泰勒絲」！18歲辣妞上銬影爆紅　本人抖音曝光

記者閔文昱／綜合報導

美國加州卡馬里奧市（Camarillo）近日發生一起警匪追逐案，18歲女子休斯（Felicity Michaela Hughes）被警方發現在高速公路上超速，不料她見警方追捕後竟加速逃逸，最終仍被警方逼停，過程中造成一名員警受傷。休斯被捕畫面隨後曝光，不過許多網友都被她精緻五官及火辣身材電歪，紛紛封她是「甩尾泰勒絲」，掀起熱議。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月4日，休斯當天晚上因超速遭警方攔停，不過她卻加速逃逸，雙方追逐了1小時，最終她因撞上警車被捕，過程也造成一名警察受到輕傷，後續她將面臨多項重罪指控。

▲18歲女嫌休斯因「又正又辣」，在網路暴紅。（圖／翻攝自TikTok）

警方當晚執法畫面隨後在網路曝光，只見休斯身穿低胸短版長袖上衣，好身材一覽無遺，而綁著馬尾的她五官也相當精緻，整體看上去就是一名火辣正妹，與被警方上銬的模樣相當違和。

影片曝光至今已經吸引將近1200萬人次瀏覽，網友們紛紛封她為「甩尾泰勒絲」，並表示「這已經可以直播帶貨了」、「泰勒絲酒架（酒駕）被逮了？」、「我願意去救她」、「這場車禍直接撞進我心裡」、「本來只需要一名警察處理，現在全部門都趕來了」、「我不知道事件的前因後果，但我知道她是無罪的」、「請總統馬上特赦」。

▼休斯的抖音帳號。