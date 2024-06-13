　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機捷飲水機水質爆無照檢驗　環保局檢測後全數符合法規標準

▲桃園捷運公司針對機場捷運全線各站飲水機，經更換濾心送檢後已開放使用。（圖／桃捷公司提供）

▲桃園捷運公司針對機場捷運全線各站飲水機，經更換濾心送檢後已開放使用。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司日前發現負責機場捷運全線飲水機保養廠商在採樣送驗過程中，採驗人員無證照違反飲用水管理條例規定因而暫停使用所有飲水機，經主動更換每個車站飲水機5道濾芯後重新開放使用，經環保局抽驗沿線10台飲用水設備，依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」規定，飲用水設備處理後之水質，大腸桿菌群須符合飲用水水質標準，抽驗結果全數符合，請旅客安心飲用。

桃園機場捷運全線22站（含青埔、蘆竹機廠）共計97台於8日突然暫停使用，引發民眾、員工恐慌。桃捷公司查出，飲水機保養廠商在水質取樣時，採驗人員依規定須有相關證照才能進行採驗，但採驗人員卻無證照，違反「飲用水管理條例第12條第2項」規定。桃捷立即進行相關後續補救措施，並主動更換每一個車站一台飲水機5道濾芯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園捷運公司針對機場捷運各站飲水機，更換濾心後全數送檢，環保局抽驗檢測全數合格。（圖／桃捷公司提供）

▲桃園捷運公司針對機場捷運各站飲水機，更換濾心後全數送檢，環保局抽驗檢測全數合格。（圖／桃捷公司提供）

桃捷公司強調，對於攸關旅客及員工飲水安全採取最高標準因應，包括預防性暫停供水及全面重新檢驗水質，並主動更換每個車站各1台飲水機5道濾心，以優先供應旅客飲用。除在系統安全上採用智慧化解決方案提升系統穩定度，桃捷公司在旅客飲用水的管理維護上也提高標準，務求旅客行得安心、喝得放心。

 【更多新聞】

感情糾紛！友人網路互噴相約談判　16人中壢街頭球棒互K

桃園遊藝場暗藏賭博機台　警持搜索票查獲逾百萬賭資、95機台等證物

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

 

 

 

ET快訊
快訊／國道2人躺地！　平口高衩辣妹急揮手示警
逼喝尿吃屎+拍裸照　4惡煞下場曝
快訊／全聯、家樂福宣布雞蛋降價
玉旨武玄壇慘了！遭起底「黑廟」　涉違建+逃漏稅
獨／Faye贏了！　阿沁告她二審確定遭駁回
快訊／內湖男遭砍多刀送醫　27歲男遭逮
獨／28歲警墜鳶山公園　尋獲已死亡
F級寫真女星「不倫籃球國手」　日網洗版轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

首赴立院交委會備詢「走錯邊」　李孟諺：以為跟內政委員會一樣　

德國波恩會議「台語講永續故事」！亞洲SDG行動倡議組織宣告成立

福建赴馬祖踩線團沒下文　觀光署：若再來不須重新申請

「1運動」有錢人在做的　妹子不解！過來人超推：貴但有效

機捷飲水機水質爆無照檢驗　環保局檢測後全數符合法規標準

台大申請入學缺額178人！工管系最多　醫科公費生「破天荒缺3人」

立委要求「宜蘭比照台東補助住房」　李孟諺： 先推台灣好行免費

克服身心限制　崑大電子系林冠廷大學雙主修錄取6系國立研究所

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

首赴立院交委會備詢「走錯邊」　李孟諺：以為跟內政委員會一樣　

德國波恩會議「台語講永續故事」！亞洲SDG行動倡議組織宣告成立

福建赴馬祖踩線團沒下文　觀光署：若再來不須重新申請

「1運動」有錢人在做的　妹子不解！過來人超推：貴但有效

機捷飲水機水質爆無照檢驗　環保局檢測後全數符合法規標準

台大申請入學缺額178人！工管系最多　醫科公費生「破天荒缺3人」

立委要求「宜蘭比照台東補助住房」　李孟諺： 先推台灣好行免費

克服身心限制　崑大電子系林冠廷大學雙主修錄取6系國立研究所

大潤發爆大陸「1年連關20間」！巨虧72億　狂砍2萬員工慘況曝

夫妻溪頭健行「老公上廁所失蹤」　失蹤2天步道邊坡尋獲已死亡

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

國防部前官員曝「中共攻台最可能3手段」　不用三棲登陸實質佔領

台積電漲13元收919　台股大漲263點來到22312點

不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

威廉爆ENERGY牛奶背後辛酸　偷吃藥還要做給這個人看引熱淚

台南首家！茶六燒肉安平永華店6／18試營運　線上訂位已全滿

土城3死惡火「爸朝鋰電池潑水致爆炸」？家屬怒斥：我們不是白癡

9m88東京飆唱金曲！　「天后椎名林檎」驚現台下當場嚇傻

生活熱門新聞

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

即／副站長宣布「不再發奧客片」

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

社區保全「拒幫兒買飯」惹怒主委妻！半小時急刪文

孕婦哭到台大醫門診　神奇事發生

申請入學缺額排行「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺667人最多

快訊／對流旺盛！6縣市大雨特報　下到晚上

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　長髮男乘客出手解圍

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

更多熱門

相關新聞

台中人每月丟6587張床墊　清潔隊收到手軟

台中人每月丟6587張床墊　清潔隊收到手軟

台中市民今年1至4月平均每月丟棄6587床廢棄床墊，較去年度每月平均增加1千床，各區清潔隊床墊堆積如山大喊吃不消。市議員張芬郁接獲市區民眾陳情，清潔隊拒收運獨立筒床墊。對此，環保局表示，已辦理床墊機械破碎標售，最快6月下旬就可以上路，快速消化堆積床墊，提高勤務人力運用。

1.2萬紅包藏枕頭！誤丟垃圾車險燒光

1.2萬紅包藏枕頭！誤丟垃圾車險燒光

爆料光電場涉非法掩埋環保局開挖力暘光電查無不法！

爆料光電場涉非法掩埋環保局開挖力暘光電查無不法！

清潔隊拆衣櫃掉出鈔票金項鍊　失主領回

清潔隊拆衣櫃掉出鈔票金項鍊　失主領回

2024國家海洋日　永續東海岸×淨灘尋寶趣

2024國家海洋日　永續東海岸×淨灘尋寶趣

關鍵字：

機場捷運全線各站飲水機環保局檢測全數合格

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面