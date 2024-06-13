機捷飲水機水質爆無照檢驗　環保局檢測後全數符合法規標準

▲桃園捷運公司針對機場捷運全線各站飲水機，經更換濾心送檢後已開放使用。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司日前發現負責機場捷運全線飲水機保養廠商在採樣送驗過程中，採驗人員無證照違反飲用水管理條例規定因而暫停使用所有飲水機，經主動更換每個車站飲水機5道濾芯後重新開放使用，經環保局抽驗沿線10台飲用水設備，依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」規定，飲用水設備處理後之水質，大腸桿菌群須符合飲用水水質標準，抽驗結果全數符合，請旅客安心飲用。

桃園機場捷運全線22站（含青埔、蘆竹機廠）共計97台於8日突然暫停使用，引發民眾、員工恐慌。桃捷公司查出，飲水機保養廠商在水質取樣時，採驗人員依規定須有相關證照才能進行採驗，但採驗人員卻無證照，違反「飲用水管理條例第12條第2項」規定。桃捷立即進行相關後續補救措施，並主動更換每一個車站一台飲水機5道濾芯。

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▲桃園捷運公司針對機場捷運各站飲水機，更換濾心後全數送檢，環保局抽驗檢測全數合格。（圖／桃捷公司提供）

桃捷公司強調，對於攸關旅客及員工飲水安全採取最高標準因應，包括預防性暫停供水及全面重新檢驗水質，並主動更換每個車站各1台飲水機5道濾心，以優先供應旅客飲用。除在系統安全上採用智慧化解決方案提升系統穩定度，桃捷公司在旅客飲用水的管理維護上也提高標準，務求旅客行得安心、喝得放心。