清潔隊拆衣櫃掉出40萬「鈔票+金項鍊」　失主歡喜領回母親遺物

▲台中環保局清潔隊在處理廢棄家具時，在抽屜發現20萬現金和20萬金項鍊等財物。（圖／翻攝台中市政府環保局，下同）

記者郭玗潔／台中報導

台中市環保局北屯區清潔隊於日前拆解巨大家具時，一只衣櫃突然掉出鈔票，清潔隊員仔細搜尋後，竟從家具的夾層中，找到20萬元現金及價值20萬金項鍊，立即報警處理，由員警護送至水湳派出所報案。失主接到通知，表示這是母親3年前過世留下來的遺物，開心領回後感謝隊員拾金不昧。

環保局表示，當日預約申請清運大型家具約70多件，木製家具會先集中暫置並由清潔隊員進行人工拆解，可燃物進焚化爐，鐵件則回收處理。蔡姓隊員在原篩分焚化處理暫置區工作時，突然發現有現金從中掉落，仔細搜查後，發現衣櫃抽屜內有現金20萬元、1條約市價20萬元的金項鍊、股票及存摺等物品。

環保局提到，因金額龐大擔心失主心急如焚，立即與警察局聯繫，警察局透過存摺資訊查詢、環保局翻閱當日民眾登記本，逐一篩選名單，再進行地毯式訪問，並與水湳派出所比對查詢資料後，確認失主為徐先生，並點交歸還。

失主徐先生表示，這些物品是母親3年前過世留下來的，其中有一條金飾項鍊，近期整理遺物時始終找不到，原來是放在衣櫃的夾層中。他特別感謝清潔隊幫忙，讓這條紀念性的金鍊可以傳承。隊員歸還物品見到失主滿心歡喜找回母親遺物，在5月感恩月裡也倍感溫馨。

▼失主（中）取回母親40萬元遺物，相當感謝清潔隊員。（圖／翻攝台中市政府環保局）

北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，今年拆解家具拾金不昧已有4件，累計現金25萬元、金鍊、存摺、地契等皆物歸原主，同仁平時除維護環境市容外，也重視自身廉潔；將依該局清潔隊員工作規則及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則，給予獎勵。

環保局長陳宏益補充，為減輕焚化爐負擔，堪用的家具會送環保局寶之林家具再生中心再利用，不堪使用的家具則暫置區隊，將金屬零件拆除後，廢木材送至環保局文山綠資材中心，並破碎為木屑供民眾領用。在推動環保業務時，還能幫市民找回長輩遺忘的財物，創造雙贏。