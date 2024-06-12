桃園遊藝場暗藏賭博機台　警持搜索票查獲逾百萬賭資、95機台等證物

▲桃園龍潭警方長期蒐證某遊藝場後，持搜索票突擊查緝，當場查獲各式賭博機台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區北龍路上一家遊藝場暗藏賭博性電玩機台，每天均有大批人士進出，龍潭警方經長期蒐證日前向桃園地檢署檢察官聲請搜索票，配合保安警察大隊查緝，當場查獲95台各式賭博機台、抽頭金與賭金逾百萬元，警方偵訊劉姓負責人、7名員工與35名賭客共43人後，全數依賭博等罪嫌、違反社維法送辦。

▲桃園市龍潭區某遊藝場藏賭博機台，龍潭警方當場查獲95台賭博機台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方指出，日前接獲情資稱北龍路上一家大型遊藝場，招牌聲稱是合法經營，卻暗藏賭博性機台，而且聘請正妹當開分員，每天進出客人眾多，引起警方高度重視。龍潭警方日前向桃園地檢署報請指揮並聲請搜索票，前晚配合市警局保安大隊員警到場查緝。

▲桃園市龍潭區某遊藝場藏賭博機台，龍潭警方查扣逾百萬元賭金、抽頭金、監視器、電玩主機板等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組當場查獲55歲劉姓負責人、7名工作人員包括4名開分正妹，現場查扣各式賭博電玩機台共計95台、抽頭金、賭金逾百萬元，另還查獲35名客人，其中不乏夫妻、情侶檔，警方偵訊後將劉姓負責人與員工共8人依賭博罪、電子遊戲場業管理條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，35名客人則依違反社維罰移請裁處。