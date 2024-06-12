徐巧芯爆王義川資料來源「中華電信子公司」　中華電信秒打臉：沒有

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（１２日）預告，自己將在質詢中爆料，民進黨政策會執行長王義川所述民進黨「監控人民」資料來源及始末。徐質詢時指出，中華電信子公司是方電訊跟民進黨有合作，是否一樣能取得中華電信數據並販售？雙方合作的ｉｄｃ有無存放民眾的資料？中華電信則回應，「沒有」，沒有販售的問題，相關人員對這些資料的取得、尤其是系統人員都有一定管理，且子公司人員不應該取得這些資料，這些資料跟人員管理部分都有一定程序。

徐巧芯今質詢時表示，北檢上禮拜把王義川列為他字案被告，引起國家軒然大波，竟然有辦法透過資料分析監控不同場合不同年齡層甚至是政黨傾向，經過爆料人指出，民進黨５月２７日黨政主管會議中，參與高層包含代理秘書長、副秘書長、王義川跟新媒體中心主任詹賀舜，用口頭報告方式拿出一份是方電訊的報告做交叉比對，這跟王義川說有資料不謀而合。

她爆料，是方電訊董事長是吳彥宏，之前就被爆料有不少酬庸，吳彥宏是賴清德、洪啟昌親信，都是跟著新潮流走，從他的政治獻金紀錄可以看出跟民進黨關係，是方電訊是中華電信子公司，短時間內快速翻倍成長，他們跟政府合作也包含前瞻基礎建設，中華電信是否說過不會販售資料給政黨？中華電信代表僅回應，是。

徐巧芯追問，請問子公司或合作企業，一樣能取得中華電信數據的也不會販售嗎？伺服器廠商接受相關訊息也可以販售嗎？有無掌握？中華電信副總經理林文智回應，子公司本身是獨立的法人公司，沒有販售的問題，相關人員對這些資料的取得、尤其是系統人員都有一定管理，且子公司人員不應該取得這些資料，這些資料跟人員管理部分都有一定程序。

徐巧芯表示，中華電信關係企業中僅是方電訊有電信、雲端機房，這間子公司跟蔡英文從民國１０５年起就有合作，包含數據費用、分析及輿情分析跟監測，合作子公司伺服器內容可以出售給政治人物嗎？

林文智回應，是方是獨立公司，運作要依據法規，中華電信跟是方的合作主要是ｉｄｃ，也就是資料中心。伺服器資料當然會放在機房，民眾資料要看業務別部分。

徐巧芯不斷追問，ｉｄｃ有沒有民眾的資料？中華電信或是民眾有無資料被儲存在ｉｄｃ裡面？中華電信會不會調查是方電信，有沒有撈個資給民進黨的問題？

林文智回應，沒有。中華電信不是是方ｉｄｃ機房客戶，而是跟是方合作在ｉｄｃ租賃部分，按照客戶需求跟接取電路要求，提供主機ｌｏｃａｔｉｏｎ。林也追問，中華電信有沒有客戶資料存放在是方電信ｉｄｃ裏頭？林文智再次強調，沒有。

林楚茵質疑，如果沒有，剛剛有立委質疑是否可能洩露情資，不是應該講清楚嗎？否則這種連連看，傳出去好像是方電信跟中華電信一起蒐羅民間資訊，再問一次，中華電信有沒有客戶資料存放在是方電信ｉｄｃ裏頭？林文智也再次回應，沒有。