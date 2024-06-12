「我沒玩股票、更沒收回饋！」　徐巧芯嗆杜秉澄是「空氣汙染」

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉協助詐團洗錢，據週刊報導，大姑丈夫杜秉澄日前在法院延羈庭攻防時，當庭爆料徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件。國防部長顧立雄昨被問及我國潛艦海鯤號聲紋是否可能提前洩漏時表示，應該沒有這些問題。徐巧芯今（12日）受訪指出，詐欺犯跟顧立雄誰比較有公信力，大家心裡有數，並稱自己沒玩股票，不可能收任何回饋。

顧立雄昨日表示，海軍成立專案小組來督導，從事這方面測試，然後最後才進行海測工作，應該沒有洩漏的問題，「國造潛艦海鯤號現在還在進行泊港測試階段，都依照相關節點來進行。」

徐巧芯今日上午受訪時指出，詐欺犯、嫌疑犯的說法比較有公信力，還是顧立雄跟海軍司令比較有公信力？這個大家應該心裡可以比較的出來，自己已經不想針對詐欺犯的部分去回答，因為詐騙到連民進黨部分立委、側翼都上車了，難怪台灣詐騙這麼猖獗，「我不希望台灣一直在這種詐欺犯的謊言裡面不斷打轉，所以提出相關告訴，用法律來自證自己的清白。」

被問到心情如何？徐巧芯回應，「我的心情超級好！」，接著續批鏡週刊，因為訪問她時明明是提到「司法單位接獲訊息」，但到底什麼時候詐欺嫌疑犯變成司法單位？這樣報導真的非常離譜。

徐巧芯說，「我正正當當做人，沒有玩股票，也沒有接受任何回饋，潛艦聲紋更是不可能有人取得，如果我有潛艦聲紋，今天不會站在這裡，早就被被警察抓走了好嗎！」，這種無端指控，不需要再理，免得這種詐欺犯的言論還在社會上不斷得傳，把他當成髒空氣吧，空汙、空氣汙染。