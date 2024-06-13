批「馬斯克是亂源」慘遭開除！SpaceX前員工集體提告　揭內部性騷

▲特斯拉與SpaceX公司執行長馬斯克（Elon Musk）因為將批評自己的員工解雇而遭提告。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國億萬富翁馬斯克遭前員工集體提告。據《紐約時報》報導，8名曾經為馬斯克創辦的火箭公司SpaceX工作的原告12日指控，他們因為提出性騷擾和歧視問題，並發布公開信呼籲高階主管譴責馬斯克，結果遭到公司不當解雇。

據報導，這8名SpaceX前員工2022年發表一封公開信，直指馬斯克在推特（後來更名為X）上發布的言論已成為員工「頻繁受到干擾和尷尬的來源」，呼籲SpaceX高層譴責馬斯克的推特言論。訴狀稱，馬斯克在得知這封信後，命令解雇這些員工。

▲馬斯克收購社群平台推特並更名為X，經常在平台上發表個人言論。（圖／達志影像）

原告代表律師伯吉斯（Laurie Burgess）表示，「我們這8名勇敢的客戶因為站出來反對他而遭解雇，我們希望透過審判讓馬斯克為他的行為負責。」原告正在向馬斯克與公司尋求補償性損害賠償，但金額不詳。SpaceX並未向媒體發表回應。

這起向加州州級法院提出的訴訟指出，SpaceX的工作場所宛如一個充滿不恰當和性暗示行為的「動物之家」（Animal House）。多名原告表示，他們曾遭受來自其他員工的騷擾，這些行為模仿了馬斯克在社群上的言論，造成了「極其不舒服的敵對工作環境」，儘管SpaceX的高層被多次告知這些問題，但投訴往往遭到忽視。

▲前員工指控，太空技術公司SpaceX內部存在性騷擾等不適當的職場風氣。（圖／達志影像／美聯社）

訴狀稱，SpaceX總裁兼營運長肖特威爾（Gwynne Shotwell）曾進行「內部性騷擾審查」，但問題仍未得到解決。《紐時》取得的一封電子郵件顯示，員工被解雇後，她在給員工的電子郵件中寫道，公司有太多重要工作要完成，不需要這種過度伸張的行動主義。

這起訴訟是在特斯拉股東預計投票批准馬斯克約450億美元薪酬方案的前一天所提出的。另外，美國《華爾街日報》11日的一篇報導揭露了馬斯克與同事發生性關係的歷史。原告之一的霍蘭蒂倫（Paige Holland-Thielen）表示，希望這起訴訟能鼓勵同事們堅強，繼續為更好的工作環境而奮鬥。