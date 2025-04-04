監獄管理員淪吸金總裁傳令兵　收高檔手機...還指示幹部開公司

▲燕巢高雄第二監獄管理員涉貪遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄第二監獄吳姓主任管理員，涉嫌幫非法吸金41億餘元遭收押的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶傳遞信件，還轉達指示要吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜，甚至遙控幹部重起爐灶，時間至少長達1。，檢方查出，吳除了收現金外，還收受周慶瑞所送的高檔安全帽、手機，不法所得147萬餘元，依貪污治罪條例將他起訴，法院審理後，判處他徒刑6年，褫奪公權3年。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元遭起訴，全案上訴最高法院中，先前已被判處有期徒刑14年，併科罰金4億5千萬元，而周慶瑞被羈押在設於高雄二監中的看守所時，涉嫌買通高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，時間至少長達1年。

橋頭地檢署前年3月間指揮調查局幹員前往第二監獄搜索，約談服刑中的周慶瑞，以及遭收買的吳姓主任管理員，與周的駱姓秘書、廖姓、劉姓友人等5人，並在偵訊後將吳、駱兩人以涉犯貪污治罪條例之違背職務收賄罪聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，周慶瑞在2019年12月到今年3月的羈押期間，仍在獄中實際操縱多家公司，他的駱姓秘書為了讓周慶瑞在羈押期間生活舒適便利，在2020年4月間，買了2頂價值共約8萬元的頂級安全帽，透過友人轉交給吳姓主任管理員，同年10月，又請律師買了 2 支三星當時最新的手機（每支4萬3900元），同樣轉交到吳的手中。

後來，周慶瑞還透過吳姓主任管理員的幫忙，私下偷渡信件、錄音筆等違禁品給周，陸陸續續給了吳現金131萬餘元，吳姓主任管理員被羈押後坦承全部犯行，被依貪污治罪條例起訴。

法院審理時，吳男表示已經深具悔意，希望爭取緩刑，但法官認為並不符合宣告緩刑之要件，因此仍依貪污治罪條例判處他徒刑6年，褫奪公權3年，全案可上訴。