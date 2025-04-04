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墾丁大街復活了「恐怖人潮曝光」　網傻：以前都是比基尼

▲▼ 。（圖／an.inelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲墾丁大街人潮塞爆。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

墾丁年度獨立音樂盛事「台灣祭」登場，3天估有上百萬旅次朝聖！而一名女網友拍下墾丁大街擠滿人的盛況，她逛到一半轉頭也被嚇到，整條街萬頭攢動，「人潮超恐怖！」文章引發萬人討論，有網友笑虧「這是AI的吧？天啊，真的假的？」原PO強調，是她拿出手機拍下的，「這是真的現場！」

一名女網友在Threads上傳一張人山人海的照片，她接著驚呼「墾丁大街的人潮超恐怖，超級多人。」

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照片可見，當時天色已黑，夜市兩旁招牌皆已明亮，顯得非常熱鬧，遊客們也紛紛湧入墾丁大街覓食，人潮幾乎擠滿整個雙向道。

文章曝光後，萬名網友見到這驚人的連假盛況畫面，紛紛笑虧「這是AI嗎」、「這是AI的吧？天啊，真的假的」、「這麼盤的景點還這麼多人喔」、「我上個月去人潮也是滿滿」、「以前這時候，走在路上的女生都是比基尼」、「這個畫面我以為只有台北的機車瀑布看得到，太猛了」、「是真的～我也有一張」、「不會想去，感覺會塞車到厭世」、「是台灣祭吧！只有類似活動才會這麼多人，平常假日不會這麼多人，墾丁很久沒有去了，碰到那高的嚇人的住宿費及食物就不太會去了」。

對此，原PO也解釋，照片真的是她親手所拍，當時在墾丁大街時，她回頭見到如此多人也嚇一跳，「因為台灣祭剛好辦在墾丁，又是墾丁大街附近，所以大家方便為主會選擇去墾丁大街覓食！」

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