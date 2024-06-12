台男長度曝光！全球「小弟弟」最新排行　這國縮最多

▲「世界人口綜述」公布2024年最新全球男性陰莖長度平均值。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國加州的全球人口統計機構「世界人口綜述」（World PopulationReview）日前公布全球男性自評「小弟弟」尺寸，其中，勃起狀態最「雄偉」的是蘇丹，泰國平均數值則是敬陪末座，至於台灣男性的尺寸，則是比南韓男性「出色」但略遜於中國大陸與日本。

根據英國《太陽報》報導，「世界人口綜述」整理出全球男性勃起長度的結果，前三名分別為蘇丹的17.95公分、剛果民主共和國（DR Congo）的17.93公分、厄瓜多則是17.59公分，「最短」的倒數三名依序為，泰國9.43公分，北韓9.60公分和柬埔寨的9.84公分。

至於台灣男性自評勃起時的長度平均為12.5公分、周長12.61公分（直徑4.016公分），中國大陸男性勃起長度12.90公分、周長11.14公分（直徑3.548公分），日本男性勃起長度12.60公分，周長11.50公分（直徑3.662公分），而南韓男性勃起長度10.80公分，周長11.30公分（直徑3.599公分）。

報導稱，這項排名順序年年持續變動，另外，總部設於英國的醫療服務機構NowPatient則是進一步比較2022年和2024年數據發現，自評勃起長度「進步幅度」前十名居首的是委內瑞拉男性，增幅達27.05%（+3.6公分）；退步最多的國家是義大利，從15.34公分縮水至12.5公分（-18.54%），南韓則是縮水2.36公分（-17.95%）。

根據「世界人口綜述」指出，各國這項數據收集頗為艱鉅。第一個原因是跨國資料往往來自較小規模的區域研究；再來則是這類數據往往源於自評而非更加嚴格精確的實驗室數據。第三，志願接受測量者可能都是比較「雄偉」的男性，尺寸比較小的男性多半不太願意受測。

「世界人口綜述」更表示，從古到今，男性陰莖尺寸與身高、手掌、腳掌等部位長度相連結的說法很多，如今由科學加以拆穿，但男性經常低估自身尺寸、高估平均值，像是種族等因素之於男性陰莖長度的影響程度很小，但環境與荷爾蒙、營養還有胎兒時期母體接觸塑化劑、多氯聯苯等特定化學物質，均可能影響到男性陰莖的發育。

▼「世界人口綜述」公布2024年最新全球男性陰莖長度平均值。（圖／翻攝自X）

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