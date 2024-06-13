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鋰電池惡火奪3命！　專家警告「3情況易過熱」：手機不要充整夜

▲▼土城大火奪3命，樓下鄰居說明。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲土城大火奪走3條人命，疑似半夜替園藝設備的鋰電池充電惹禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張寧倢／編譯

新北市土城區13日凌晨3時一處民宅的4樓住戶疑似因鋰電池充電導致火災，不幸造成3死悲劇。國外專家就警告，將手機充電一整夜，可能會導致鋰電池過熱並帶來嚴重風險，應該避免3種不良充電習慣。

據Wales報導，美國紐澤西州數位行銷企業Peppermonkey Media總裁文森（Vincent Iachetta Jr）警告，若電池充電達到最大容量後仍持續充電，可能會導致電池過熱，極端情況下可能會引發火災或爆炸。文森說，雖然現在大多數手機都設有自動保護功能，但近年來各國仍傳出多起手機爆炸事件，通常是因為製造上的缺陷、硬體品質不良或物理損壞所導致。

避免手機整晚充電

文森指出，夜間充手機雖然方便，但會導致電池過度充電。他說，電池超過其容量後繼續連接電源，會為電池組造成壓力，進而導致電池性能和壽命下降。此外，夜間充電還可能使手機暴露在電壓波動和電壓突波的風險中，可能會進一步損壞電池與其他內部元件。

▲手機充電。（示意圖／達志影像）

▲手機充電一整晚有風險導致電池過熱或爆炸。（示意圖／達志影像）

避免使用第三方充電器

使用第三方充電設備或未經認證的充電線也會增加風險，因為這些設備可能無法有效調節充電過程。文森建議，消費者應該使用原廠認證的充電器和專門為手機所設計的充電線，以確保最佳的充電效率和安全性。

避免高溫環境充電

文森表示，除了在電池充滿100%時拔掉充電插頭之外，也建議避免在陽光直射或靠近暖爐等高溫環境下充電，而同樣地，在極度低溫的條件下充電也會損害電池性能。

開啟最佳化電池充電功能

文森說，充電時開啟飛航模式，可以減少耗電和過熱的風險，此外，還建議可以開啟最佳化充電功能，讓手機充到80%或85%時就可以自動斷電，避免一整夜讓手機完全充電。

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