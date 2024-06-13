倉庫雜物多電源線短路引火災　遵守5不1沒有電氣火災遠離我

▲電氣用品、電池等，稍有不慎即容易發生電器產品或電源線短路引起火災，電氣用品使用豈能不小心謹慎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著科技進步，用電產品多樣化，各種家用電器，如冰箱、洗衣機、微波爐或電視機等，為方便攜帶使用而內置電池、鋰電池相關產品普遍使用，稍有不慎即容易發生電器產品或電源線短路引起火災，電氣用品使用豈能不小心謹慎。

日前台南市安南區發生倉庫火災案件，消防車組到達時發現大量黑色濃煙竄燒出，倉庫內部充滿著紅色火舌，消防局指揮官立即指揮所屬消防人力，破壞鐵網圍牆強制進入進行滅火搶救及搜索，火勢順利撲滅，並無人員傷亡。

消防局火災調查時發現起火原因與｢電氣｣產品使用不當或故障引燃倉庫內雜物有所關聯，為避免該類似「電氣因素」火災持續發生，消防局建議可透過以下措施來防範「電氣因素｣火災，使民眾享受各項先進「電氣」產品便利之際，並能避免造成火災事故。

1、延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能肇使火災發生，建議民眾如電器用品不使用時，請將電源插頭拔除。

2、室內配線在電氣產品日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，且無熔絲開關如未能正常作動保護電源迴路時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，造成火災疑慮，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形，必要時一併更新。

3、電器產品中冷氣機、電冰箱皆為長年接通電源之電器，尤其冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後或長時間停機後使用，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源迴路開關關閉。當開始使用時，注意是否有異常或聲響。

4、冰箱附近切勿堆積雜物，建議民眾應保留適當空間與注意散熱及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常（不冷或壓縮機出現異常聲音等），發現異常時，應即時檢修或更換。

5、倉庫內不要放置堆積大量易燃雜物，要經常整理環境，以免電器產品或電源線發生異常時而引燃周邊雜物，造成火災。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害。

消防局李明峯局長提醒民眾，除點檢居家「電氣」設備（包括電器產品使用）防範「電氣」火災外，住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。