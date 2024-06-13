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社會 社會焦點 保障人權

土城火警3死...「鋰電池起火」近2年191件　消防曝3原因

▲▼土城民宅惡火。（圖／記者羅翊宬攝）

▲新北土城大火釀3死。（圖／記者羅翊宬攝）

記者戴上容、郭玗潔／新北報導

新北市土城區延壽路一棟7層樓高的民宅，13日凌晨3時許發生大火，造成3人死亡。經初步瞭解，住在4樓的一家4口從事園藝工作，因在客廳替設備鋰電池充電起火，爸爸先發現火勢，一緊張就用水去潑鋰電池，不料引發電池爆炸。對此，消防署表示，據統計近2年鋰電池火災發生件數計191件，常見造成鋰電池火災原因主要為產品瑕疵、使用方式錯誤、重摔撞擊等所造成。

消訪署指出，因可攜式3C電子產品的普及，其所使用的電池／充電相關產品在國內外皆有意外發生。經濟部標準檢驗局自2014年開始，將鋰電池、行動電源與電池充電器納入強制性檢驗品項，並強制要求產品於國內販售前，必須取得經濟部標準檢驗局的CNS認證證書。

消防署呼籲，為防範鋰電池火災，民眾使用時應注意下列事項：1、選用貼有經濟部標準檢驗局「商品安全標章」之產品。2、使用前詳閱說明書，並依說明書內容使用。3、充電時避免在陽光直射、高溫或易燃物附近。4、充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，以及避免睡覺時充電。5、手機、行動電源產品應避免摔碰、擠壓及撞擊。6、攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路。

消防署表示，根據統計，近2年鋰電池火災發生件數計191件，常見造成鋰電池火災原因主要為產品瑕疵、使用方式錯誤、重摔撞擊等所造成。

▼新北土城起火原因初步研判為鋰電池爆炸。（圖／記者陳以昇翻攝）

快訊／土城大樓凌晨火警　1死2命危。（圖／記者陳以昇翻攝）

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