網紅廚師「1男2女」陳屍旅館！家屬提疑點　檢警擇日解剖釐清

▲高雄一間旅館11日驚傳3屍命案，其中1人為網紅廚師。（圖／資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鹽埕區某旅社11日傳出命案，有1男2女被發現陳屍在旅社當中。這三名死者來自不同的縣市，且並無明顯的關聯。男子是32歲的知名網紅廚師，兩名女性分別來自北部和中部，年齡分別是29歲和32歲，檢、警12日對3人進行相驗，網紅廚師的家屬發現，廚師應該與這兩名女子並不熟識，為何3人會相約到高雄旅館？相關疑點仍須檢、警進一步釐清。

檢、警初步調查，男性死者方男擔任某精品餐廳主廚，曾出美食書、上節目教做菜，在網路上有將近萬名粉絲追蹤，也經常在臉書上分享烹飪技巧，然而，意外發生前一天，他的IG上卻發布了一篇負面情緒文章。

2名女性死者分別為32歲住中部的女子，以及29歲住北部的女子，3人是在網路上認識，其中1女曾在訊息中抱怨丈夫不在身邊，另1女則透露與家人互動不佳。

警方推測，3人可能因情緒低落在網路上認識，最後相約尋短。由於現場沒有外力侵入、打鬥痕跡，屍體上也無嚴重外傷。

檢察官在昨日相驗後，認為仍有多處疑點需要釐清，將擇期複驗解剖釐清詳細原因，而警方也試圖解鎖3人的手機，釐清3人是如何相識、相約到高雄等疑點。

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