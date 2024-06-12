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網紅廚師與2女陳屍旅館！曾出書教做菜　友悲憤：誰准你提前登出

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一間旅館11日驚傳3屍命案，其中1人為網紅廚師。（圖／資料照）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市鹽埕區一間旅館昨(11)日驚傳命案，1名在網路小有名氣的方姓廚師與2名女子陳屍屋內，現場遺留遺書，目前正在調查釐清3人死因。方男友人也陸續到他的臉書PO文哀悼，悲憤稱「誰准你提前登出！」

方男擔任某精品餐廳主廚，曾出美食書、上節目教做菜，在網路上有將近萬名粉絲追蹤，也經常在臉書上分享烹飪技巧。然而，昨天他的IG上卻發布了一篇負面情緒文章，令好友們焦急不已。

方男死訊傳出後，友人們悲慟到臉書哀悼，淚稱「你不難過了，當一個開心的天使吧！謝謝你是一個溫暖又熱情的人」；另名好友則是悲憤寫下「你真卑鄙，誰准你提前外掛登出，記住了，以後你一樣要還回你許給我的諾言，我會記下幾輩子，然後我的婚禮我會大吃特吃，不給你留雞腿。」話語中道盡了對他的不捨。

初步調查，方男與2名女子近期在網路上認識，11日相約到旅館見面，因逾時未退房，且房務人員敲門沒回應，因此報警，豈料，警方進門卻發現3人已明顯死亡，鑑識人員到場採證後，在現場發現遺書及可疑物品，目前正化驗成分中，另警方也在嘗試解鎖3人手機，進一步調查全案細節。

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