快訊／潮州副站長宣布「不再發奧客片」　回歸普通基層主管

▲台鐵潮州站邱姓副站長經常拍下違規乘客的行為，並放上網宣導鐵路法規。（圖／Dukoff血汗臺鐵）

記者黃君瀚／綜合報導

台鐵潮州站邱姓副站長常在YouTube個人頻道分享旅客違規行為，日前他喝斥要對女乘客解除契約，另被網友翻出持空氣槍的照片，台鐵以「執勤時服務態度不佳」，處分申誡2次。副站長今（13）日上午發文，表示接受懲處，未來也不會再PO奧客影片，「我只會變回一般的基層主管，太複雜的我們就報警處理就好。」

邱姓副站長13日先在YouTube分享好消息，指前一天晚上警察檢驗他持有的空氣槍，經穿透力測試合格，已經當場發回。

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接著談及台鐵公司2次申誡懲處的決議，副站長一改平時霸氣態度，感謝長官讓他在現場有充分陳述的機會，「記者們就不要再採訪我了，反正我已經是惡魔，說再多說什麼也沒用。」他也承諾未來不會再上傳奧客系列影片，「我只會變回一般的基層主管，太複雜的我們就報警處理就好。」

副站長最後引用聖經自勉，「為義受逼迫的人有福了，因為天國是屬於他的。」

▲邱姓副站長作風強勢、不留情面，常對旅客「解除契約」引發爭議。（圖／Dukoff血汗臺鐵）

台鐵公司12日晚間表示，近日有旅客及民眾反應潮州站副站長執勤時對旅客服務態度不佳，且將個人執勤中密錄器所攝之相關影片張貼於網路上，其言詞嚴重影響公司形象，造成社會負面觀感，損及公司聲譽。

台鐵公司南區營運處今日召開考成委員會，決議對該員執勤時服務態度不佳行為，核予申誡2次處分，並請其立予改過疏失，做好服務工作。台鐵公司表示，現場執勤人員除應依章辦理各項業務外，面對旅客及民眾時，更應注意服勤禮儀，給予充分尊重，並以全體旅客為對象，提供最佳服務。