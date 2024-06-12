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「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

▲▼「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽火車回歸。（圖／台鐵公司提供）

▲「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽火車回歸。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽火車頭回歸，台鐵公司今(12日)宣布，2024年仲夏寶島號蒸汽火車於6月12日上午10時開放民眾訂購行程，共開行3趟次，每張票價1388元，憑車票於搭乘日當天還可獲得特製紀念品。

CT-273由日本川崎車輛公司於1943年製造，馳騁於西部幹線，自鐵路電氣化後，1984年2月除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。2014年8月開始肩負花東線行駛任務，每年6至8月、連3個周末假日，固定行駛於玉里至台東間。

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▲▼「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽火車回歸。（圖／台鐵公司提供）

▲「蒸機女王」CT273 蒸汽機車頭附掛6節莒光號，行駛玉里至台東。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，今年仲夏寶島號蒸汽火車於6月12日上午10時，統一開放民眾訂購3趟次行程。「蒸機女王」CT273 蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，共開行3趟次，分別為7月13日、7月27日、8月10日，均為周六，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、山里、台東等站。

台鐵公司表示，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，除拜訪有稻米之鄉美稱的富里站，更停靠作家劉克襄形容為「傳說中到不了的車站」的山里站，欣賞花東地區田野山嵐景緻，又可享受各站特色小農市集，體驗鐵道深度小鎮旅行。

▲▼ 。（圖／台鐵公司提供）

▲搭乘仲夏寶島號蒸汽火車，遨遊花東縱谷。（圖／台鐵公司提供）

為使旅客能順利參與活動，台鐵於7月13日、7月27日、8月10日，加開新自強號5262次(台北站上午6時55分開，10時到達玉里站) ，除郵輪網頁加購、亦可於活動日前30天至開行前5天，憑仲夏寶島號4666次車票至各站售票窗口購買。

台鐵公司表示，活動行程隔日(周日)加開新自強號5265次(台東下午4時2分開；晚間10時22分到達台北站)，可於活動日前30天至開行前5天，憑仲夏寶島號4666次車票至各站售票窗口購買。相關行程及購票須知請詳洽官網

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