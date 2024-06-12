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潮州副站長親上火線「一次說清楚」　大票人洗版挺：支持副座

▲邱副站長拍片說明。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

▲邱副站長拍片說明。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

記者周亭瑋／綜合報導

台鐵潮州站的邱副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道作為案例，引發兩派論戰。對此，邱副站長親上火線說明，表示車站原始設計就有風險，加上他們有承擔旅客安全的義務，需要把可能的風險因子排除掉，「我會比較情緒激動或大小聲的狀況，主要都是安全面的問題，或不願意遵守票價的問題。」

面對輿論爭議，邱副站長昨在YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」表示，身為副站長除了行車運轉之外，也必須擔負旅客安全的責任，加上車站的原始設計就充滿風險，所以對於旅客的行為會格外在意，「這種風險辨識在影片上比較難呈現，有些旅客會覺得有點執法過度，但其實我們必須先把可能會造成的風險因子給排除掉。」

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邱副站長坦言，台鐵是國營公司，在如此大的虧損下，票價已經20幾年沒有調整了，旅客還不願意遵照規範、做補票的動作，這就不合乎公平正義原則，「我們希望能夠矯正他的行為，還會帶他去看我們的運送契約，讓他知道並不是我自己瞎掰、虛構的，我們都遵照了法律，然後與運送契約來執行。」

▲▼邱副站長經常拍下違規乘客的行為，並放上網作為教育案例。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

▲邱副站長經常拍下違規乘客的行為，並放上網作為教育案例。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

邱副站長也提到，「看起來好像我們都在跟他們爭執等等，其實不是，來來去去的人非常的多，我所解除契約的旅客真的都是不得已。這其實是倖存者偏差的一個邏輯問題，這影片是中性的，社會大眾對它是好評還是負評，是依據影片中的人的行為來決定。」

當然，他就曾拍到一些友好的旅客，「比如說近期有兩個女學生，在車上看到一個老阿嬤下車，一個幫她把行李搬下去，然後另一個則參扶老阿嬤下車，這都是很好的行為，所以社會大眾給她們是好評的。」

邱副站長直言，現有的鐵路規範非常狹隘，加上潮州站是沒有鐵路警察的，所以很多糾紛要在現場先處理好，「我們也沒有什麼強制權可以把他抓住，當旅客很強硬或用拖延戰術時，身為現場主管的我會非常的難做。」

▲邱副站長拍片說明。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

▲邱副站長拍片說明。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

▲許多支持者留言幫補血。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵，下同）

近期，就有位旅客為了51元的票錢，拖了快1小時才願意去繳，這讓他不禁感嘆，「這中間經歷過三班列車的運行，都已經影響到我們車站的營運了。」

最後，邱副站長強調，「我會比較情緒激動或大小聲的狀況，主要都是因為可能是安全的問題，然後一個是不願意遵守票價的問題。就這麼樣簡單，以上謝謝。」

▲邱副站長拍片說明。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

對此，網友們洗版鼓勵道，「我只想說，台鐵有開放實習體驗的話，很歡迎那些不懂的人來體驗，沒有吃過人家的苦莫亂批判。加油」、「支持副座！台鐵就是要像您一樣」、「現在這個社會，違規都比較大聲，道德綁架+情緒勒索的一堆，做對的事還要被酸民嘴」、「副站長你沒錯，本來就要合乎公平正義，做對的事不用管他人看法加油」、「支持副站長的行為，對付奧客就是要態度強硬」、「辛苦了副站長，法治社會就是需要有人來監督，如果都依照自己感覺做事，那社會就會亂成一團」、「副站長辛苦了」。

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