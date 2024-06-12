潮州副站長被起底年薪「7位數」　台鐵曝實際薪資

▲台鐵潮州站邱姓副站長PO文槓酸民，遭網友起底年薪高達110多萬元。（圖／翻攝自血汗台鐵YouTube）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵潮州站邱姓副站長常拍下旅客違規行為，並分享到個人經營的Youtube頻道「Dukoff血汗台鐵」，近來PO出持空氣槍照片，引發爭議，如今遭到網友起底，台鐵副站長年薪高達110多萬元。台鐵公司今(12日)對外說明，目前台鐵508位副站長的實際薪資，其中約22.6%年薪逾百萬，而薪資屬個人隱私，無法證實說明邱員的實際薪資。

邱姓副站長最近在頻道秀出BB槍對著鏡頭的照片，並說「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了！」部分網友不滿稱，要向警方舉報。台鐵公司昨表示，邱員利用下班時間於YouTube個人頻道和網民的溝通對話，應屬個人行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日又有PTT網友起底台鐵副站長薪資，諷刺說這薪水在屏東可以當皇帝，「上班罵客人，又能領百萬年薪，太爽了吧」。邱姓副站長本人受訪時笑回，「真的那樣高薪？請那網友幫我補齊吧！」。

對此，台鐵公司表示，目前508名副站長均為原台鐵局具有公務身分轉任的資位人員，副站長薪資仍依原規定支給，包內本薪、專業加給及主管加給等固定薪資，其中約22.6%年薪逾百萬。另每人各依班表及職務屬性得支領非固定薪（如留才職務薪貼及危險津貼等）。

對於潮州站邱姓副站長遭網友起底是年薪110萬多元，台鐵公司表示，薪資屬於個人隱私，無法予以證實。