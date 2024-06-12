金融時報：歐盟7月起對中國電動汽車課徵「25%額外關稅」

▲中國電動汽車出口多國。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》引述消息人士說法報導，歐盟委員會12日通知汽車製造商，7月起將向中國進口的電動汽車，暫時課徵最高25%的附加關稅（additional duties），預計每年增加超過20億歐元（約新台幣695億元）收入。

歐盟委員會指出，中國電動汽車製造商獲得過度補貼，削弱了歐洲對手的競爭力。分析人士預期，屆時實際關稅將介於10%至25%之間，而且此舉很可能招致北京報復。

《路透社》指出，歐洲汽車製造商，正面臨來自中國競爭對手、低成本電動汽車的挑戰。此前，中國曾譴責歐盟的反補貼調查，呼籲合作並且遊說個別歐盟國家，但沒有完全說明將如何應對關稅。

美國諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）分析師表示，中國作為歐盟最大貿易夥伴，2023年向歐洲出口價值100億歐元（約新台幣3476億元）的電動汽車。

隨著中國電動汽車在歐洲市場銷量成長，法國與西班牙都推動政策，向北京課徵附加關稅。不過，德國卻反對這項措施，警告此舉恐怕代價高昂，甚至引爆歐中貿易戰。

除了歐盟以外，美國總統拜登也於5月正式宣布，將對中國生產的電動汽車課徵100%關稅，保護本土汽車製造商，免受廉價進口商品影響。不過，諸多分析認為，此舉很可能加劇雙邊貿易緊張關係，甚至招致北京報復。

拜登正式宣布：對中國生產電動汽車「課徵100%關稅」