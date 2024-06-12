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歐盟宣布對中國電動車加徵最高38%關稅　反制中過度補貼政策

▲汽車出口,名爵汽車。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港碼頭邊待出口的車輛。（圖／CFP）

文／中央社

歐盟（EU）今天宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布對中國電動車課徵反補貼稅（Countervailing Duties），以反制中國政府對電池和電動車產業的過度補貼傷害歐盟本地車業競爭力。

歐盟執委會指其調查發現，中國的補貼涵蓋從鋰電池原料到電動車運輸至歐盟港口的「整條供應鏈」。

歐盟對各國進口車的一般關稅稅率為10%，加徵這批反補貼稅將使中國電動車出口到歐盟的關稅成本增達27.4至48.1%。

在此之前，美國政府5月率先宣布對中國進口電動車關稅提高到100%，以消除中國的不公平貿易行為；6月上旬土耳其則宣布對中國進口車輛加徵40%關稅，以扶植本國產業並降低政府赤字。

歐盟執委會是在去年10月針對中國輸入歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼（anti-subsidy）調查，依規定須於13個月內調查完畢，啟動調查9個月後並可對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性的反補貼關稅。

特別的是，這項調查並非產業界提出，而是執委會主動發動。執委會當時解釋，已收集足夠證據顯示中國經補貼的低價電動車大量進入歐盟，對歐盟產業構成威脅，而歐盟電動車產業雖未提出申訴，但有義務協助調查。

歐盟成員國政府對此立場不一，法國傾向較高關稅，德國則顧慮自家汽車產業受中國市場報復情緒衝擊，希望壓低加徵關稅的區間。

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